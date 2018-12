16 932$ amassés durant la Guignolée des médias

La température était clémente ce matin pour les membres des médias participant à la Guignolée des médias. À Saint-Georges, une somme de 10 407 $ a été amassée ainsi que 568,3 kg de denrées alimentaires qui seront remises en intégralité à Moisson Beauce. L'argent servira à l’achat de denrées alimentaires périssables et non périssables pour la période des Fêtes. Le total des sommes amassées à Saint-Georges et à Sainte-Marie est de 16 932 $.

Les représentants des médias locaux d’EnBeauce.com, de l’Éclaireur, de Nous TV Beauce-Appalaches et de Radio-Beauce étaient éparpillés à quatre points de collecte dans la ville de Saint-Georges.

« Encore une fois cette année, la grande générosité des citoyens à " La Guignolée des médias " illustre bien la solidarité beauceronne. C’est un grand moment de magie et surtout un grand élan de générosité de la part des gens. Merci ! »

Nicole Jacques, directrice générale de Moisson Beauce.

L’an dernier, à Saint-Georges, une somme 10 390$ avait été amassée en plus de 296 kilos de denrées alimentaires. Les objectifs étaient calqués sur ceux de 2017 : ils étaient de 10 500$ en argent et de 400 kilos de denrées alimentaires, ce qui représente un montant de 2200$.

Bien que l'objectif de dons en argent n'ait pas été atteint, il faut tout de même souligner que la collecte de denrées alimentaires a été beaucoup plus importante que prévue, elle s'élève à une valeur de 3256 $.

Isabelle Paquet, graphiste chez EnBeauce.com, en était à sa deuxième participation à la Guignolée des médias. « Les gens étaient particulièrement généreux et souriants cette année. », dit-elle.

Le sergent Mario Thiboutot, qui supervisait l'événement, tient à souligner que les conducteurs ainsi que les bénévoles ont observé les règles de sécurité routière ; aucun incident n'a été rapporté.

Moisson Beauce ainsi que l’équipe d’EnBeauce.com tient à remercier tous les généreux donateurs qui ont fait de cette collecte un succès encore cette année.