Une nouvelle direction pour Destination Beauce

Aujourd'hui, à Sainte-Marie, Destination Beauce a fait l’annonce que Marie-Émilie Slater-Grenon sera la nouvelle directrice du développement touristique. Elle succèdera à Josiane Simard qui, pour sa part, était à l’emploi de l’organisation depuis sa mise en place en décembre 2015.

Agente de développement touristique depuis maintenant 3 ans chez Destination Beauce, Marie-Émilie connaît très bien l’industrie touristique, la région de la Beauce et les projets en cours et à venir de l’office de tourisme. Elle pourra compter sur l’appui d’un conseil d’administration aguerri et dynamique ainsi que sur Mme Catherine Langlois, qui agit à titre d’agente de développement touristique depuis octobre dernier. Une troisième ressource se greffera à l’équipe en 2019.

Diplômée en Tourisme – Développement et promotion de produits du Collège Mérici en 2010, Mme Slater-Grenon fut reconnue dans le milieu par ses pairs lorsqu’elle remporta le prix Ressource humaine - Superviseur touristique aux Grands Prix du tourisme de la Chaudière-Appalaches en 2017.

Cette Nord-Côtière, qui a rapidement su se faire adopter par le milieu en Beauce, s’est dite prête à relever ce nouveau défi qui s’inscrit dans la continuité de sa carrière professionnelle, soit le développement touristique. « Destination Beauce poursuit son mandat de structuration, de développement, de promotion et d’accueil touristique pour la région de la Beauce. Cette mission m’anime et nous avons plusieurs projets très stimulants sur la table », soutient la nouvelle directrice qui entend prioriser le projet d’officialiser une route touristique en Beauce dans les prochains mois.

Le conseil d’administration et l’équipe souhaitent la meilleure des chances à Mme Josiane Simard dans la poursuite de ses projets et félicite sa nouvelle directrice.