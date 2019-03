Finir sa 5e secondaire et obtenir un DEP en même temps : c’est possible

La Polyvalente des Abénaquis accueillera dès septembre prochain le programme Duplex en cuisine, un parcours scolaire qui permettra aux étudiants de mener de front une formation générale du secondaire et un diplôme d’études professionnelles.

16 étudiants de quatrième secondaire pourront amorcer ce parcours scolaire qui aura une structure s’apparentant à un programme sport-étude. Bruno Hippeau, enseignant au DEP en cuisine au centre de formation professionnelle des Bâtisseurs, sera à la tête de ce nouveau programme. Pour lui, les retombées positives de ce projet seront immédiates.

« Le potentiel de réinvestissement pour le jeune est immédiat : il faut qu’il apprenne à se faire à manger. Si [après le secondaire] il poursuit ses études et il veut un emploi à temps partiel, ça va lui donner un bon coup de main. Il y aura sûrement un bon pourcentage de jeunes qui feront une carrière là-dedans. »

Bruno Hippeau, enseignant au DEP en cuisine

Structure du programme

Ceux qui choisiront de s’inscrire au Duplex en cuisine passeront 15 heures par semaine derrière les fourneaux, ce qui représentera 50% des heures de cours. Les enseignants des matières de base pourront adapter le contenu de leurs cours en choisissant des notions en lien avec la cuisine, ce qui rendra la formation très concrète. Par exemple, puisque les proportions sont très utiles, l'enseignant en mathématique pourrait insister sur cet aspect.

Selon Marie-Josée Fecteau, directrice adjointe de la formation professionnelle à la CSBE, ce cheminement académique encouragera la persévérance scolaire, en plus de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences plus concrètes.

Dynamiser la polyvalente

Le nouveau parcours scolaire ne manquera pas d’attirer de nouveaux étudiants dans les locaux de la Polyvalente des Abénaquis. L'établissement qui accueillait autrefois près de 1000 étudiants en compte cette année 369. Les aspirants cuisiniers utiliseront les locaux de la cafétéria.

Des programmes Duplex existaient déjà en charpenterie-menuiserie et en mécanique automobile, mais on cherchait à en créer un nouveau qui attirerait une clientèle différente dans le réseau de la CSBE. Après avoir sondé les étudiants, on a constaté qu’il y avait un engouement pour la cuisine.

Des programmes similaires à Duplex existent dans d’autres commissions scolaires, mais ils sont encore peu connus.