Saint-Georges invite la population à participer à la Semaine québécoise des familles

Ville de Saint-Georges invite la population à prendre part aux activités qui se tiendront durant la Semaine québécoise des familles, du 13 au 19 mai prochains.

Centre culturel Marie-Fitzbach

Deux activités de biblio-bout’chou seront présentées, le 15 et le 17 mai, à 9 h 30 à la bibliothèque municipale. Pour l’occasion, il y aura un spécial grands-parents/enfants. Le jeudi 16 mai aura lieu le lancement des expositions estivales au Centre culturel Marie-Fitzbach sous le thème : Pleins feux sur les familles d’ici : famille Gilbert.

Maison des jeunes

Le vendredi 17 mai, une soirée portes ouvertes se tiendra à la Maison des jeunes Beauce- Sartigan. Hot-dogs et crudités seront offerts sur place.

Scénario de film

Les jeunes de 13 à 20 ans sont également invités, le vendredi 17 mai à 18 h 30, à prendre part à l’activité Écris ton scénario, crée ton propre film, au Centre culturel Marie-Fitzbach. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en communiquant avec la bibliothèque au 418 226-2271, poste 2275.

Expo famille

Le 17 mai de 12 h à 20 h et le samedi 18 mai de 10 h à 17 h, le Centre sportif Lacroix-Dutil accueillera l’Expo famille et Cie. Plus de 60 exposants seront sur place. Les parents pourront entendre des conférenciers alors que les enfants pourront s’amuser à des ateliers créatifs, des arcades et des jeux gonflables. L’entrée est gratuite.



Grande fête familiale

La Semaine québécoise de la famille culminera le dimanche 19 mai, sur le site de l’île Pozer. La Grande fête familiale y aura lieu de 12 h à 16 h. Sur place, les gens y retrouveront des activités d’animation de jeux, dont La cité perdue. De plus, les plus jeunes pourront participer à des bricolages, recevoir des tatoos temporaires, le tout agrémenté de la musique du groupe Comeback.

Les personnes qui désirent obtenir plus de renseignements peuvent communiquer avec Mme Line Turgeon du Service des loisirs et de la culture au 418 228-8155, poste 2242.