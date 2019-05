La Fondation de la Polyvalente des Abénaquis offre 32 vélos

La Fondation de la polyvalente des Abénaquis pourra offrir 32 nouveaux vélos aux élèves de la polyvalente des Abénaquis grâce à sa campagne de financement.

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de l’URLS Chaudière-Appalaches, de Nashville en Beauce ainsi que Samuel Poulin député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire au premier ministre, volet jeunesse font partis des donateurs.

« On connaît tous les bienfaits de l’activité physique sur notre santé. C’est pourquoi le gouvernement du Québec est heureux de contribuer à rendre plus accessibles le sport et les loisirs aux jeunes. Je félicite la Fondation de la Polyvalente des Abénaquis pour le succès de cette campagne de financement et leur dévouement auprès du bien-être des élèves de la polyvalente », indique Samuel Poulin.