La Grande marche de Sainte-Marie aura lieu en octobre prochain

Le samedi 19 octobre prochain, la population est invitée à participer à la Grande marche de Sainte-Marie, organisée par la Ville, avec le soutien du Grand défi Pierre Lavoie. L’événement sportif aura lieu au Centre Caztel, dès 8 h.

À l’occasion de cette deuxième édition, la Ville de Sainte-Marie convie donc les gens à prendre part à un parcours animé de 2,5 km ou de 5 km. Cet événement met la marche à l’avant-scène, en prônant de saines habitudes de vie.

Alors qu’en 2018, plus de 1000 marcheurs y ont participé, le comité organisateur souhaite dépasser cet objectif cette année.

Eliot Grondin, ambassadeur

Cette journée débutera par l’accueil des participants, qui se fera de 8 h à 8 h 30. À 9 h 30, ce sera le départ du 2,5 km et du 5 km. Quant à l’arrivée des marcheurs, celle-ci est prévue pour 11 h. Pour souligner le 275e anniversaire de la Ville, l’ensemble des activités sera bonifié, cette année.

« La Grande marche, qui a eu lieu l’année passée, était déjà très animée. Là, on peut s’attendre à encore plus d’animation », a ajouté la directrice adjointe.

Des collations santé et des surprises seront aussi offertes à chaque participant, à la fin du parcours.

Pour cette édition, La Grande marche de Sainte-Marie compte sur un ambassadeur de choix. Lors de cette journée, les gens auront ainsi la possibilité de venir rencontrer l’athlète mariverain Éliot Grondin.

« On avait fait la demande à Éliot, voir s’il voulait s’impliquer et on lui a demandé s’il était intéressé à devenir ambassadeur pour l’édition 2019 et il a accepté sans même se poser de questions. Il va être avec nous tout le matin pour l’accueil et marcher avec nous. Éliot s’est engagé à faire la promotion de La Grande marche de Sainte-Marie dans son réseau. On est bien fiers de ça », a affirmé Mme St-Hilaire.