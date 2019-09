Amoureux du voyage : où tracer votre prochaine route ?

Les beaux voyages se préparent à l’avance et coûtent même moins cher lorsqu’on part hors saison. En plus, c’est une bonne façon de se sentir déjà en vacances ! Nos idées pour votre prochain séjour à l’étranger.

Un road trip dans le Yucatan

Le Mexique est un grand classique diriez-vous, mais le Yucatan est tellement beau qu’il vaut décidément le détour. Sa culture, son patrimoine Maya, sa faune, ses paysages de rêve et sa gastronomie sont d’une immense richesse.

Au départ de Cancún où vous vous arrêterez uniquement pour louer une voiture, partez en direction de Tulum, un spot très bohème où l’on visite aussi des ruines Maya. Arrêtez-vous sur la route nager avec les tortues à Akumal puis à Rio Secreto où vous attend une réserve marine sous-terraine fabuleuse. On les appelle "cénoté" en espagnol. Plus loin, à Cenote Azul, elle sera à ciel ouvert et vous vous baignerez dans une piscine naturelle entourée d’une végétation luxuriante.

Poussez vers Bacalar pour découvrir sa lagune multicolore puis vers Calakmul pour vous immerger dans la jungle. Votre route vous amènera ensuite à Campeche, une merveilleuse ville coloniale puis à Uxmal pour admirer les flamants roses. Visitez aussi Mérida, Izamal, Rio Lagartos et Isla Holbox où de nombreuses surprises vous attendent avant de rejoindre Cancún à nouveau.

Un safari en Afrique

On trouve bien des safaris organisés sur le net, mais rien ne vaut de partir avec une agence spécialisée en safari voyage . Vous aurez la possibilité de personnaliser le vôtre pour peu que vous soyez un petit groupe.

Choisissez la Tanzanie, le pays le plus riche d’Afrique sur le plan de la faune et de la flore. Au départ de Kilimandjaro, partez visiter le parc de Tarangire avec ses baobabs mythiques, ses acacias et ses arbres saucisses. Là vous attendent les éléphants, les gazelles, les buffles, les impalas ou encore les lions. En saison sèche, vous pourrez assister à leur époustouflante migration.

Cap ensuite vers le Lac Manyara, le plus beau d’Afrique selon Hemingway, situé à 1000 mètres d’altitude. Les paysages y sont si variés qu’au même endroit vous admirerez la savane, la forêt sèche et la forêt tropicale où vivent des multitudes d’oiseaux (pélicans et flamants roses), d’hippopotames et les fameux lions dans les arbres.

Au parc Ngorongoro, un cratère de plus de 20 km de diamètre, vous découvrirez la plus forte concentration des plus grands animaux du monde.