Une 11e campagne de financement pour la Maison Moisson Beauce

La 11e campagne de financement de la Maison Moisson Beauce a été officiellement lancée, ce mardi 10 décembre.

Encore une fois cette année, Moisson Beauce est heureuse de s’associer à Desjardins, à Construction Robert Bernard et à Signé SP pour cette populaire activité de financement qui vient en aide aux gens défavorisés.

« Vous dire toute notre fierté d'avoir des partenaires qui sont aussi réguliers avec nous, désireux de faire la différence dans la société comme nous on l'est, c'est vraiment pour nous une belle récompense de pouvoir compter sur toutes ces personnes », a souligné la directrice générale de Moisson Beauce, Nicole Jacques.

La Maison 2020 se distingue

La Maison Moisson Beauce sera située sur la même rue que l’an dernier, soit au 2118, 28e Rue Ouest à Saint-Georges. La propriété se distinguera d’abord par son concept maison de ville. Cette nouvelle formule offre un milieu de vie accessible à une plus grande diversité de gens. Construction Robert Bernard est d’ailleurs fière de participer à ce projet pour une 11e année.

« La passion nous anime toujours. C’est du renouveau, quelque chose de différent à tous les ans. Parfois, on change la formule des billets, on change de modèle de maison », a entre autres mentionné l’entrepreneur Vincent Bernard.



Le style très intemporel, chic et élégant démarquera également la maison de cette année. Son côté fonctionnel raffiné présentera les nouveaux matériaux tendance de la maison. Ébénisterie, mobilier intérieur, gamme de plancher, accessoires de salle de bain seront au goût du jour.

Le noir, qui fera partie des tendances au cours des prochaines années, sera notamment à l’honneur, ce qui n’enlèvera rien toutefois à la luminosité de la demeure. Celle-ci revêtera aussi un côté plus mystérieux et aura plus de caractère. La propriété comportera des espaces ouverts, la cuisine se situant au cœur du projet. Le revêtement extérieur présentera, quant à lui, un effet de bois avec une toiture 4 versants.

À l'intérieur comme à l'extérieur, les lignes seront pures et simples, faisant un clin d'œil scandinave grâce à son design intérieur. Signé SP propose donc un concept distingué et avant-gardiste, ayant toujours pour objectif de se renouveler.

« On travaille avec des matériaux très nobles, des bois naturels, des pierres, des comptoirs de quartz. J'espère que les gens seront inspirés et auront le goût d'acheter des billets pour pouvoir gagner cette jolie maison », a indiqué Sandra Patry de Signé SP.

Vente des billets

Moisson Beauce revient encore cette année avec sa formule à 100 $.

« Je voudrais dire merci à tous les gens qui se sont procurés des billets l’an passé. On a manqué de billets quelques jours avant la fin du tirage, ça veut dire que notre formule est bonne », a souligné Vincent Bernard.

Les gens auront une chance sur 4000 de gagner la propriété, qui est d'une valeur totale de 175 000 $, ou le prix en argent.

Chaque billet vendu offrira une entrée à l'Expo Habitat Thetford, qui se tiendra du 13 au 15 mars 2020 au Centre de congrès de Thetford, de même qu'une entrée à l'Expo Habitat Beauce, qui se déroulera du 26 au 29 mars au Centre sportif Lacroix-Dutil. Les billets sont en vente dès maintenant aux endroits suivants :

Chaudière-Appalaches : Desjardins;

Saint-Georges secteur Est : Accommodation 7-23, Accommodation M’as-tu Vu, Boucherie Alimentation Idéale, Dépanneur Express 147, Dépanneur l'Escale, Familiprix -Carrefour Saint-Georges, IGA Famille Rodrigue & Groleau, Dépanneur Shell 107e, Le Grand Marché, Métro Laval Veilleux, Salon Sylvio Paquet, Tabagie Florentine;

Saint-Georges secteur Ouest : Association des Familles Monoparentales, Coop Alliance BMR, Dépanneur L. Lagueux, Gaz Bar Bérubé, IGA Rodrigue & Filles, Pharmacie Brunet;

Saint-Georges secteur Saint-Jean : Alimentation Paquet & Fils;

Beauceville : Dépanneur 646 et Dépanneur Lambert;

Notre-Dame-Des-Pins : Marché des Pins;

Saint-Benoît-Labre : Gaz Bar Saint-Benoît;

Saint-Côme-Linière : Garage Serge Poulin;

Saint-Éphrem-de-Beauce : Dépanneur l’Essence’Tiel;

Saint-Gédéon-de-Beauce : Dépanneur C. Lessard;

Saint-Martin : Alimentation Quirion;

Saint-Prosper : Marché Abénakis, Marché du Village;

Saint-Zacharie : Cado Gaz.

Les billets sont aussi disponibles au bureau de Moisson Beauce et en ligne sur www.moissonbeauce.qc.ca.

La tirage est prévu le lundi 30 mars prochain à 18 h 30, au Shaker de Saint-Georges. La maison sera ouverte au public le samedi et le dimanche, à partir du 29 février, de 11 h à 16 h. Des billets seront aussi en vente sur place.

Depuis 11 ans, cette campagne de financement est toujours aussi pertinente, représentant un apport de 33 % du budget annuel de l'organisme. Pour plus de détails sur la campagne, visitez le site Internet de Moisson Beauce ou la page Facebook officielle de l'organisme.