TELUS donne 1 M$ à 70 organismes de la grande région de Chaudière-Appalaches et de Québec

TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont souligné, le jeudi 19 décembre, un don de près de 1 M$ à environ 70 organismes communautaires de la grande région de Chaudières-Appalaches et de Québec afin d’appuyer des projets venant en aide aux jeunes. Cette remise a eu lieu dans le cadre de la 12e édition de la Célébration communautaire de TELUS à Québec.

Devenu une tradition annuelle, l’événement permet de récompenser le travail exemplaire des bénévoles et professionnels en philanthropie qui déploient tous les efforts afin de permettre aux enfants défavorisés de profiter de technologies, de soins de santé adaptés et de programmes en éducation pour apprendre, grandir et s’épanouir.

« Chaque année, je suis profondément inspiré par le travail de nos organismes locaux qui travaillent sans relâche afin d'offrir aux jeunes de nos régions un avenir plus prometteur », a souligné Martin Cousineau, président et chef de la direction du Réseau des Cliniques Lobe, et président du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec.

« Siéger sur le Comité de TELUS est pour moi un grand privilège, puisque celui-ci donne vie aux idées les plus porteuses en dotant les organismes des outils dont ils ont besoin pour réaliser leurs ambitieux projets. Cette année, nous avons sensibilisé des élèves à la violence dans les sports grâce à la réalité virtuelle, des jeunes vivant avec un handicap ont pu apprendre à s’exprimer par le biais d’ateliers d’arts adaptés, et le service offert aux jeunes vulnérables en Beauce fut bonifié avec l’ajout d’un travailleur de rue suite aux inondations du printemps dernier », a-t-il ajouté.

Le montant d’un million de dollars annoncé est issu de la Fondation TELUS pour un futur meilleur, du Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec, des dons des membres de l’équipe actifs et retraités et des dons corporatifs et commandites.

Depuis sa création il y a huit ans, le Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec a remis plus de 4,5 M$ pour soutenir près de 600 projets jeunesses en santé et en éducation dans les régions de Chaudière-Appalaches, Québec Saguenay-Lac-Saint-Jean, Centre-du-Québec et Estrie. Celui-ci est appuyé par la Fondation TELUS pour un futur meilleur qui vient en aide à plus de 2 millions de jeunes à l’échelle du Canada chaque année.

Projets appuyés en Beauce et Lotbinière



Le comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec a permis d’appuyer plusieurs projets, notamment dans Chaudière-Appalaches. En Beauce, le service de travail de rue a été bonifié auprès des jeunes de la région de la Beauce avec la Maison des jeunes L’Utopie, à la suite des inondations du printemps dernier.

La Maison de la famille de Lotbinière a également été soutenue dans son projet de programmes d’aide aux devoirs et d’initiation à la lecture pour les jeunes, parents et éducateurs.

Voici quelques exemples de projets appuyés cette année par le Comité d’investissement communautaire de TELUS à Québec :

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 M$ et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus généreuse au monde.