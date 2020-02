75 000 $ pour les sinistrés de Beauceville

Pour venir en aide aux sinistrés des inondations du printemps 2019, le comité La Corvée de Beauceville, en collaboration avec la Chambre de commerce, leur a remis des chèques-cadeaux valides dans les commerces de la localité.

L’organisation bénévole et la famille Poulin ont récolté un montant de 75 000 $. Un total de 70 000 $ a été donné aux commerces qui ont été touchés par les inondations et qui n'on pas eu accès à l'aide gouvernementale.

Les citoyens éligibles devaient résider sur le territoire de Beauceville pour avoir droit à leur part du 5 000 $ restant.