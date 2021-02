COVID-19 : 75 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches en date d'aujourd'hui

Un total de 75 nouveaux cas ont été confirmés positifs à la COVID-19, pour ce lundi, en Chaudière-Appalaches selon le bilan de la santé publique régionale diffusé aujourd'hui.

Cependant, selon le bilan de toute la fin de semaine de l'Action de grâce, il a été recensé 284 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches, dont 52 en Beauce.

Le samedi 9 octobre il y a alors eu 65 nouveaux cas confirmés et trois décès. 81 nouveaux cas confirmés et trois décès également pour le dimanche 11 octobre. Ainsi que, pour le lundi 10 octobre, il a été annoncé 63 nouveaux cas confirmés et un décès.

Par conséquent, voici les résultats de l'ensemble de la fin de semaine pour la région de Chaudière-Appalaches.

En Beauce, la hausse est de 21 cas dans la MRC Beauce-Sartigan (183), de 20 cas en Nouvelle-Beauce (144) et de 11 cas en Robert-Cliche (63). Il y a également deux nouveaux cas aux Etchemins (41). Le cumulatif en Chaudière-Appalaches est maintenant de 2 224 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

23 rétablissements s'ajoutent dans Beauce-Sartigan (135), 11 en Nouvelle-Beauce (114), deux en Robert-Cliche (48) et cinq dans la MRC des Etchemins (37). Le total en Chaudière-Appalaches est de 1 622 guérisons. Il y a aussi 54 personnes hospitalisées (+ 19), dont 12 (+7) aux soins intensifs.

On signale sept décès supplémentaires. Le nombre total est maintenant de 39.

Deux des personnes décédées résidaient à la RPA Santé Services Plus à Thetford, une autre à la Seigneurie de Lévy, deux à l’Hôpital de Saint-Georges, un à l’Hôtel-Dieu de Lévis et un en communauté Beauce-Sartigan.

Au centre hospitalier de Saint-Georges, on recense désormais sept cas actifs chez les usagers et toujours cinq cas actifs chez les travailleurs.

Nombre de cas par MRC Nombre de cas rétablis

Lévis : 1041 751

Appalaches : 385 261

Beauce-Sartigan : 183 135

Lobtinière : 153 114

Bellechasse : 150 112

Nouvelle-Beauce : 144 114

Robert-Cliche : 63 48

Etchemins : 41 37

L'Islet : 32 26

Montmagny : 32 24

TOTAL : 2 224 1622 DÉCÈS: 39 (Cumulatif)

À l'échelle du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 815 nouveaux cas, pour un nombre total de personnes infectées de 87 791.

Aussi, 3 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s'ajoutent 2 décès survenus entre le 6 et le 11 octobre, pour un total de 5 970 décès.

Le nombre d'hospitalisations a augmenté de 11 par rapport à la veille, avec un cumul de 468. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 10, et s'élève maintenant à 85.

Les prélèvements réalisés le 11 octobre s'élèvent à 20 386, pour un total de 2 677 474.