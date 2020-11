La scierie Clermond Hamel Ltée remet 10 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La scierie Clermond Hamel Ltée, de Saint-Éphrem-de-Beauce, a remis un chèque de 10 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) dans le cadre de sa campagne annuelle de financement.

Le don de l’entreprise va à l’acquisition de divers équipements à l’Hôpital de Saint-Georges du CISSS de Chaudière-Appalaches, dans les centres d’hébergement et CLSC de la Beauce.

« Nous sommes très fiers de soutenir la cause de la santé, de donner pour la vie en 2020, de redonner à l’ensemble de notre communauté en appuyant la Fondation Santé Beauce-Etchemin », a indiqué le président de Clermond Hamel Ltée, Carmin Hamel.

« Nous sommes reconnaissants envers nos employés et leurs familles. Au printemps dernier, malgré les craintes et les incertitudes engendrées par la pandémie COVID-19, ils sont demeurés solidaires et fidèles au poste. Cette réussite dans le secteur du bois, nous la devons aujourd’hui à ces 120 travailleurs qui contribuent au développement de Clermond Hamel Ltée », a ajouté David Hamel.

« La Fondation Santé Beauce-Etchemin remercie sincèrement Clermond Hamel Ltée de cet appui majeur qui contribue à l’amélioration des soins et services de santé chez nous », a exprimé la FSBE par voie de communiqué.

La FSBE entend contribuer, de façon notable et durable, au déploiement de soins et de services de santé adaptés aux besoins des gens d’ici, principalement par l’achat des meilleurs équipements médicaux.

PHOTO : de gauche à droite, Lucie, Nicolas, France et David Hamel avec le président de Clermond Hamel Ltée, Carmin.