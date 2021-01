COVID-19: 200 nouveaux cas et un décès à la résidence du Sommet à Saint-Zacharie

On dénombre 200 nouveaux cas positifs à la COVID-19 en Chaudière-Appalaches aujourd'hui ainsi qu'un nouveau décès d'une personne âgée provenant de la résidence privée pour aînés du Sommet à Saint-Zacharie.

Ce décès porte à 202 le nombre total de morts attribuables à la COVID-19 dans la région de Chaudière-Appalaches.

Le nombre de cas actifs est maintenant de 1 176 dans la région pour un total de 9 346 personnes infectées depuis le début de la pandémie.

Il y a actuellement 37 (+1) hospitalisations dans la région, dont 9 personnes qui sont en soins intensifs.

Quant au nombre de cas actifs, il est de 274 dans Beauce-Sartigan (-9), et de 114 dans Robert-Cliche (-5).

En Nouvelle-Beauce on observe une très forte augmentation (+39) des cas actifs par rapport à hier avec 195 cas actifs. Cela s'explique en partie par l'éclosion majeure à la résidence pour personnes âgées Château Sainte-Marie qui compte aujourd'hui 42 nouveaux cas. On dénombre 69 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs.



Le total de cas actifs pour Chaudière-Appalaches est de 1 176 (+24).

Le nombre de vaccins administrés est maintenant de 2 680.

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 146 282

Beauce-Sartigan : 1 606 274

Appalaches : 1014 102

Nouvelle-Beauce : 860 195

Robert-Cliche : 751 114

Bellechasse : 606 53

Lobtinière : 599 79

Montmagny : 331 26

Etchemins : 299 38

L'Islet : 134 13

TOTAL : 9 346 1 176 DÉCÈS: 202 (Cumulatif)

Dans l'ensemble du Québec, les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 2 588 nouveaux cas pour le 7 janvier, pour un nombre total de 223 106 personnes infectées. Parmi celles-ci, 189 937 sont rétablies.

Elles font également état de 45 nouveaux décès, mais le nombre total de décès s'élève à 8 606 en raison du retrait de 1 décès pour lequel l'enquête a démontré qu'il n'était pas attribuable à la COVID-19.

De ces 45 décès, 14 sont survenus dans les 24 dernières heures, 27 entre le 1er et le 6 janvier, 3 avant le 1er janvier et 1 décès à une date inconnue.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 23 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 403. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a augmenté de 5, pour un total actuel de 207.

Les prélèvements réalisés le 6 janvier s'élèvent à 43 784, pour un total de 5 121 911.

Finalement, 13 971 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 62 602.

Situation dans les établissements de la Beauce et des Etchemins

CHSLD de Sainte-Hénédine

Deux nouveaux cas. On dénombre 16 cas actifs chez les résidents et 18 cas actifs chez les travailleurs ainsi que huit décès cumulatifs.

CHSLD du Séminaire à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

RPA Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Deux nouveaux cas. On dénombre trois cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

RPA Château Sainte-Marie

42 nouveaux cas. On dénombre 69 cas actifs chez les résidents et 10 cas actifs chez les travailleurs.

RPA Manoir du Quartier à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents.

RPA du Sommet de Saint-Zacharie

Aucun nouveau cas. On dénombre sept cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que deux décès cumulatifs.

RPA Manoir de la Roselière à Notre-Dame-des-Pins

Aucun nouveau cas. On dénombre 29 cas actifs chez les résidents et 11 cas actifs chez les travailleurs ainsi qu’un décès cumulatif.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Un nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

RPA Domaine de la Beaucevilloise à Beauceville

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et six cas actifs chez les travailleurs.

RPA Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre 13 cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs ainsi que cinq décès cumulatifs.

CHSLD de Lac-Etchemin

Un nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.