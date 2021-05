COVID-19 : seulement 18 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, mais 13 en Beauce

Selon le bilan de la santé publique régionale, on compte aujourd'hui seulement 18 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches. Un tel chiffre n'avait pas été recensé depuis le 10 septembre 2020. Cependant, 13 d'entre eux se trouvent en Beauce.

Pour Beauce-Sartigan, l'augmentation est de six nouveaux cas pour un total depuis le début de la pandémie de 2 027. Il y a 107 cas actifs, en baisse de quatre dans cette MRC.

En Nouvelle-Beauce, on compte trois nouveaux cas. Le total de cas confirmés est de 1 109 et les cas actifs sont à 81 (-2).

La MRC Robert-Cliche inscrit quatre nouveaux cas pour un cumulatif de 903 et 50 cas actifs (-2).

Dans les Etchemins, seulement un cas supplémentaire a été enregistré. Le bilan en est donc à 396 cas cumulatifs dans la MRC et 36 cas actifs (-2).

Il y a 24 hospitalisations (-3), dont six personnes en soins intensifs (0).

CAS CONFIRMÉS CAS ACTIFS

Lévis : 3 444 79

Beauce-Sartigan : 2 027 107

Appalaches : 1 244 39

Nouvelle-Beauce : 1 109 81

Robert-Cliche : 903 50

Bellechasse : 696 31

Lotbinière : 666 13

Montmagny : 396 13

Etchemins : 396 36

L'Islet : 146 1

TOTAL : 11 025 449 (-17) DÉCÈS: 260 (Cumulatif)

Situation dans les établissements de la Beauce-Etchemins

CHSLD de Lac-Etchemin

Aucun nouveau cas. On dénombre huit cas actifs chez les résidents et six décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Domaine de la Beaucevilloise

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) L’Arc-en-ciel de Sainte-Justine

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que deux décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Le Renaissance à Thetford

Aucun nouveau cas. On dénombre deux cas actifs chez les résidents ainsi qu’un décès.

Résidence privée pour aînés (RPA) Manoir Centre-Ville à Sainte-Marie

Un nouveau cas. On dénombre 10 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Château Sainte-Marie

Aucun nouveau cas. On dénombre 35 cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que 11 décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Villa du Moulin à Saint-Joseph

Aucun nouveau cas. On dénombre six cas actifs chez les résidents et moins de cinq cas actifs chez les travailleurs* ainsi que cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) Seigneurie du Jasmin à Saint-Georges

Aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et cinq décès cumulatifs.

Résidence privée pour aînés (RPA) L'Aube-Nouvelle à Saint-Victor

Sept nouveaux cas. On dénombre quatre cas actifs chez les résidents et cinq cas actifs chez les travailleurs.

Portrait au Québec

Les plus récentes données sur l'évolution de la COVID-19, font état de 890 nouveaux cas pour la journée d'hier, pour un nombre total de 263 473 personnes infectées. Parmi celles-ci, 240 083 sont rétablies.

Elles font également état de 32 nouveaux décès, pour un total de 9 826. De ces 32 décès, 14 sont survenus dans les 24 dernières heures, 16 entre le 25 et le 30 janvier et 2 avant le 25 janvier.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 8 par rapport à la veille, avec un cumul de 1 144. Parmi celles-ci, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs a diminué de 8, pour un total actuel de 183.

Les prélèvements réalisés le 30 janvier s'élèvent à 27 279, pour un total de 5 891 423.

Finalement, 796 doses de vaccin ont été administrées dans la journée d'hier, pour un total de 239 023. Jusqu'à maintenant, 238 100 ont été reçues.