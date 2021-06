Devrait-on annuler les célébrations de la fête du Canada en soutien aux communautés autochtones ?

Dans la foulée de la découverte des restes d’enfants autochtones à Kamloops en Colombie-Britannique, et plus récemment des 751 tombes anonymes près de Marieval en Saskatchewan, des voix s’élèvent un peu partout au pays et demandent l’annulation des célébrations de la fête du Canada.

Plusieurs municipalités au pays ont déjà décidé de ne pas fêter le Canada cette année en raison des récents événements mettant la lumière sur le sort qu’ont connu les membres des communautés autochtones, entre autres dans les pensionnats de l’église catholique par le passé.

Des mouvements de solidarité aux quatre coins du pays ont été lancés dans les deux derniers mois afin d’apporter du support à ces derniers. Célébrer le Canada, à la lumière de ces choquantes découvertes, peut paraître illogique pour certains.

Le premier ministre, Justin Trudeau, a d’ailleurs évoqué, en conférence de presse vendredi dernier, l’idée que le 1er juillet serait une occasion cette année pour réfléchir à la réconciliation et aux relations avec les autochtones.

« Je pense que cette fête du Canada, ce sera un moment de réflexion sur ce que nous avons accompli en tant que pays, mais aussi sur ce que nous devons faire de plus », a-t-il indiqué.

Bien que cette journée soit plus ou moins célébrée au Québec, il reste que le mouvement pourrait affecter certaines municipalités dans la province, surtout depuis la révélation que une congrégation de sœurs québécoises aurait été impliquée dans le pensionnat de Marieval.

EnBeauce.com vous demande donc cette semaine votre opinion sur la tenue des célébrations de la fête du Canada, afin de soutenir les communautés autochtones, en répondant au sondage disponible ici.