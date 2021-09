Comment éviter les maladies pour votre chien ?

Un chien a tendance à se balader partout et à être très curieux, ce qui peut l’amener à attraper des microbes, des maladies en plus d’avoir des tiques et des puces. Il est important de faire attention, car certaines maladies peuvent être transmises de l’animal à son propriétaire. C’est pourquoi on vous donne quelques astuces pour éviter les maladies que pourrait avoir votre chien.

Aller chez le vétérinaire

Dès que vous adoptez votre animal de compagnie, il est important de rencontrer des vétérinaires à Mercier pour que celui-ci puisse avoir un suivi constant toute sa vie. Dès les deux mois de naissance, votre chien peut recevoir certains vaccins, il est important de vous renseigner auprès de votre vétérinaire, car certains vaccins sont obligatoires. Il faut aussi que vous preniez compte que certaines maladies peuvent vous être transmises, d’où l’importance de protéger encore plus votre petit compagnon.

Parmi les vaccins, ceux de la maladie de Carré, l’hépatite canine, la parvovirose, la leptospirose, la toux du chenil, la rage et la piroplasmose sont à privilégier, car elles peuvent être mortelles.

Notez qu’au Canada, le vaccin contre la rage est obligatoire. Celui-ci peut se faire à partir de trois mois et ne demande qu’une seule injection pour toute la vie de votre chien.

Faire attention aux tiques

Lorsque vous allez vous promener avec votre chien, il est évident que vous allez choisir de grands espaces verts comme les parcs, les prairies et les forêts. Néanmoins, tous ces endroits sont les préférés des tiques, qui bien qu’elles passent la majorité de leur temps au sol, elles peuvent être très habiles et grimper dans les arbustes. Les tiques sont aussi dangereuses pour vous que pour votre animal, car elles sont porteuses de la maladie de lyme.

Pour reconnaître la maladie de lyme, les signes peuvent être une éruption cutanée, de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de la fatigue, des douleurs musculaires et articulaires ainsi que des ganglions lymphatiques enflés. Cette maladie peut durer plusieurs années si elle n’est pas traitée correctement, c’est pourquoi il est vraiment important de faire attention lorsque vous sortez avec votre chien.

Vérifier régulièrement son pelage après chaque promenade pour être certain qu’il n’y a pas de tique. Si c’est le cas, il est important de la retirer rapidement en utilisant une technique précise afin d’éviter de vous contaminer ainsi que votre chien. Pour la technique, vous pourrez toujours demander au pharmacien ou à votre vétérinaire de vous expliquer la procédure.

Soyez vigilant

Bref, pour prévenir les maladies de votre chien, soyez vigilant lors de vos promenades et tâchez de faire un suivi chez le vétérinaire pour la mise à jour des vaccins.