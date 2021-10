Comment gérer son argent efficacement

Que vous ayez un salaire de base ou que votre salaire soit plus intermittent, il est important de savoir comment gérer votre argent.

Les risques d’une mauvaise gestion de budget sont nombreux. En premier, vous risquez de vous exposer à des découverts et à des dettes. Même si vous pouvez faire un prêt personnel malgré un mauvais crédit, savoir gérer son argent est un plus.

Découvrez dès maintenant comment éviter cela en gérant de façon efficace votre argent.

Faire ses comptes

Toute bonne gestion de finances commence par une bonne tenue de compte. Faire ses comptes consiste à retracer vos différentes dépenses et entrées d’argent. Cet exercice vous permet de savoir exactement où passe votre argent. Vous aurez une vision plus claire des registres dans lesquels vous dépensez le plus.

Pour ne pas être débordé, faites vos comptes une fois par semaine. C’est aussi grâce à cela que vous pourrez établir un bon budget.

Etablir un budget

Pour établir un bon budget, il faut tenir compte des divers postes de dépense. Faites une liste exhaustive de tous les domaines dans lesquels vous dépensez.

Une idée serait d’utiliser 45 % de votre argent pour vos dépenses fixes. Il s’agit ici des sommes que vous déboursez pour payer votre loyer, vos factures, vos assurances, vos impôts et votre transport.

Pour les dépenses plus fluctuantes, réservez 30 % de votre salaire. Il s’agit des dépenses liées à la santé, au shopping ou aux cadeaux.

Épargnez 15 % de votre salaire et pour les 10 % restants, utilisez-les pour les loisirs.

Cette répartition n’est pas à suivre à la lettre. Vous pouvez, selon votre salaire et vos dépenses, modifier les pourcentages. Si vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez toujours utiliser des logiciels pour vous aider à établir votre budget.

Penser à investir

Il est toujours intéressant de garder une partie de votre argent pour les investissements. Vous pouvez investir dans l’immobilier, ou encore dans la Bourse. Renseignez-vous avant de vous lancer.

Des investissements judicieusement faits vous permettront de faire fructifier votre argent. En vous constituant ainsi des fonds de réserve, vous pourrez plus facilement parer aux dépenses imprévues.

Pas besoin d’investir de grosses sommes d’argent. Trouvez des investissements à votre mesure. L’argent utilisé pour les investissements ne doit pas être une somme prévue pour vos dépenses les moins importantes.

Définir ses objectifs financiers

Si vous avez un voyage prévu ou un déménagement, pensez-y à l’avance. Commencez à mettre de l’argent de côté, selon la date d’exécution de votre projet. De cette manière, vous ne serez pas pris de court par cette dépense. Établissez des plans selon la date d’exécution de votre projet.