Un don de 10 000 $ à la FSBE

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) remercie Dre Catherine Déry pour le don de dix mille dollars (10 000 $) que la pédiatre vient d'effectuer à l'organisme.

« L’an dernier, Dre Déry a initié le projet de parc à l’arrière de l’hôpital pour rendre hommage aux professionnels et au personnel de la santé, lesquels se sont particulièrement dévoués en temps de pandémie pour dispenser des soins et des services à l’ensemble de la population. Son don y est dédié et nous la remercions pour sa générosité. En mettant de l’avant les saines habitudes de vie, ce geste prend tout son sens », a dit Nancy Catellier, administratrice à la FSBE.

Dre Déry souhaite qu’un peu plus tard au printemps, les enfants et leurs familles pourront, en attendant leur rendez-vous au Centre ambulatoire pédiatrique, profiter d’air frais et relaxer dans cet environnement.

« Je me réjouis de savoir que cet espace, dont l’aménagement se peaufinera au fil du temps car il nous reste du travail à faire, permettra aussi aux professionnels et au personnel de la santé de respirer à l’extérieur à l’heure des repas par exemple. Tout le monde en bénéficiera et j’en suis très heureuse », a conclu la pédiatre.

Pour donner en ligne, visitez www.fondationsantebe.com.