Un don de 5 000$ de Canam pour la Fondation Santé Beauce-Etchemin

Groupe Canam a fait un don de 5 000 $ pour appuyer la mission de la Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) dans le cadre de la campagne annuelle de financement de l’organisme.

Depuis plus de 25 ans, l’entreprise pose ce geste. « Groupe Canam se fait un devoir de s’impliquer dans la communauté. L’engagement de l’entreprise s’ajoute à celui des employés qui dans le cadre du “Programme de fonds employés” favorisent l’acquisition, notamment, de lits électriques à l’Hôpital de Saint-Georges. Cela profite à toute notre population. Avec ce don annuel, Canam reconnaît et appuie aussi les professionnels et le personnel de la santé lesquels se dévouent pour aider les nôtres », a indiqué Claude Provost, vice-président, culture et développement organisationnel chez Groupe Canam.

Le porte-parole de la FSBE, François Bégin, a remercié Groupe Canam qui, à titre de fidèle donateur, participe généreusement à la campagne annuelle de la fondation.

« Ce don ira à l’acquisition de divers équipements médicaux à l’Hôpital de Saint-Georges et aux CHSLD de la Beauce du CISSS de Chaudière-Appalaches », a-t-il conclu.