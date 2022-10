Que faut-il faire pour réparer un ventre-de-boeuf ?

Lorsque la saison hivernale est terminée, il est conseillé aux propriétaires de vieilles maisons en briques d'inspecter les murs extérieurs des structures. L'une des choses à rechercher est tout renflement dans les façades en briques, ce qu’on appelle un ventre-de-bœuf. Le ventre-de-bœuf un problème relativement courant, mais potentiellement dangereux, causé par l'eau qui s'infiltre à travers les joints de mortier. Mais que faut-il faire pour réparer un ventre-de-bœuf ? Voici ce que vous devez savoir.

Qu'est-ce qui cause le ventre-de-bœuf ?

Le ventre-de-bœuf est généralement causé par une infiltration d’eau entre la brique et la structure d’un mur. Cela peut être dû à la présence de fissures, d’un mortier endommagé, et autres. Les réparations par un maçon qualifié comme ceux que l’on retrouve chez JG Lessard, doivent être planifiées dès les premiers signes d’un ventre-de-bœuf. Il veillera ainsi à ce que votre mur de brique ne se détache pas de la structure et ne s'effondre pas.

Quels sont les signes d'un ventre-de-bœuf ?

Pour détecter les signes que vous êtes aux prises avec un ventre-de-bœuf, vérifiez l'aspect général de vos murs de briques. Recherchez les courbures, les inclinaisons ou les gonflements inhabituels sur votre mur extérieur. Ces signes indiquent que vous avez affaire à un ventre-de-bœuf. Vous remarquerez peut-être également que le bas des fenêtres semble plus haut que la rangée de briques en dessous. Si vous voyez l'un de ces signes, contactez un maçon professionnel le plus rapidement possible.

Que faut-il faire pour réparer un ventre-de-bœuf ?

En présence d’un ventre-de-bœuf, il se peut que la structure existante puisse être réparée, mais il est souvent nécessaire de reconstruire ou de remplacer le mur de briques, particulièrement si le ventre-de-bœuf mesure plus de 2 pouces. Cependant, il est généralement recommandé de remplacer le mur de brique même lorsque le problème semble mineur. En effet, un mur de brique qui a été affecté par un ventre-de-bœuf demeurera toujours plus fragile.

Lors du remplacement d’un mur de brique, la structure sera entièrement nettoyée après le retrait de l’ancien revêtement, et les ancrages structuraux seront également remplacés. Mais dans le cas d’une simple réparation de ventre-de-bœuf, le maçon optera pour l’injection d’un coulis à base de chaux et l’installation de vis pour plus de solidité.

Comment prévenir le ventre-de-bœuf ?

Une partie essentielle de l'entretien d'un mur de briques est de garder le mortier intact. Les joints entre la brique et le mortier peuvent permettre la pénétration de l'eau. Ce sont donc eux que l’on doit s’assurer d’entretenir régulièrement pour prévenir le ventre-de-bœuf.

L'entretien régulier d'un mur de briques comprend le jointoiement des joints et l’application régulière de nouveau mortier. Cela implique généralement de gratter ou de meuler les joints à une profondeur de trois quarts à un pouce afin d’éliminer le vieux mortier, et d'appliquer un nouveau mortier selon les règles de l’art. Assurez-vous donc de consulter des entrepreneurs en maçonnerie qui savent comment préserver et réparer la brique afin de prévenir l’apparition d’un ventre-de-bœuf.