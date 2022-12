Le Club Richelieu Saint-Georges remet 6500$ à la Maison de la Famille Beauce-Etchemins

Opération Nez Rouge (ONR) recrute encore de nombreux bénévoles, notamment pour cette fin de semaine, où deux gros événements sont prévus dans le secteur Chaudière. En effet, ce samedi 17 décembre, plus de 700 personnes se réuniront à la polyvalente St-Georges et un autre rassemblement de plus de 300 participants est prévu à Saint-Gédéon. De ce ...