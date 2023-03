Le chef de l’Archidiocèse catholique de Québec, Mgr Gérald Cyprien Lacroix et Beauceron d’origine, a été nommé mardi par le pape François au Conseil des cardinaux. Rappelons, que l’homme d’Église de 65 ans est né à Saint-Hilaire-de-Dorset et a accédé les échelons petit à petit. Il est archevêque de Québec et primat du Canada depuis 2011 et trois ...