L'histoire de Julie-Pier Lessard sera racontée dans un documentaire

Voir la galerie de photos

Le combat de Julie-Pier Lessard contre l'anorexie va être présenté dans un documentaire qui sera diffusé sur Vimeo en 2023.

Rappelons que son livre « Entre deux voix » a été publié il y a deux ans. Elle a toujours tenu à partager son histoire pour aider ceux qui pourraient vivre le même défi.

Cette résidente de Saint-Joseph-de-Beauce ainsi que certains de ses proches ont été interrogés chacun leur tour par les réalisateurs du documentaire afin de voir toutes les facettes de ce parcours. Le 6 décembre 2022, elle fêtait d'ailleurs ses 10 ans de guérison officielle.

« C'est mon idée de mettre à l'écran mon vécu, qu'il n'y ait pas juste un livre. C'est pas juste moi qui parle, (...) donc on a beaucoup de versions différentes. Ça va beaucoup aider, pas juste ceux qui souffre de la maladie, mais aussi les proches », d'expliquer Julie-Pier en entrevue vidéo avec EnBeauce.com.

Les Productions Delta ont réalisé plusieurs épisodes 15 à 20 minutes et ça se passe par chapitre. « Mon côté prof s'est dit que ce serait plus facile à intégrer dans un cours pour un enseignant, un épisode plutôt qu'un film d'une heure et demie. Parce que je trouve que ce serait très important que des jeunes du secondaire puissent voir ce documentaire, j'espère que ça fera le tour des écoles », a également indiqué Julie-Pier, qui souhaite que son combat soit un exemple et un moyen de démystifier les maux.

La date de sortie n'a pas encore été indiquée, mais les informations seront publiées sur Facebook dès que possible.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Julie-Pier Lessard dans cet article.