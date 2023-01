Un geste héroïque guidé par l'adrénaline

Claudia Parent, 24 ans, a seulement écouté son instinct lorsqu’elle a vu deux voitures tomber dans la rivière Chaudière, le soir du 30 décembre dernier.

La jeune femme était passagère d’une voiture conduite par David Larivière. Ils circulaient dans le secteur quand ils ont remarqué que le conducteur de la voiture blanche qui se trouvait devant eux avait une conduite erratique.

« À un moment donné, il s’est mis à zigzaguer et là il a carrément dévié dans la voie inverse, puis il s’est dirigé vers une voiture qui était stationnée sur l’avenue Lambert », a raconté Claudia à notre journaliste d’EnBeauce.com. « Il y a donc eu un impact avec une auto bleue. On s’est arrêté tout de suite, mon ami a appelé le 911 et moi j’ai couru à la rivière, car les deux voitures étaient dans l’eau. »

Guidée par l'adrénaline, Claudia ne s’est posé aucune question avant de plonger dans la rivière glacée et de secourir le conducteur de la voiture qu’elle suivait. La voiture blanche commençait à se remplir d’eau, tandis que la bleue était carrément sur le toit.

« J’ai reconnu la personne qui était à l’intérieur alors je l’ai nommée. Elle était en état de choc et incapable de sortir. Il lui fallait de l’aide! Les deux fenêtres du côté conducteur étaient brisées quand je suis arrivée. J’ai donc pu l’agripper et l'aider à sortir. Tout s’est passé extrêmement vite », a-t-elle témoigné.

Pendant que Claudia vérifiait la deuxième voiture, David Larivière, qui était toujours au téléphone avec les services d’urgences, a aidé la personne en détresse à remonter sur le bord de la route.

Puisque personne ne se trouvait dans la voiture bleue, la jeune femme est remontée non sans difficulté.

« La voiture blanche a vite sombré. Si je n'avais pas agi, la personne se serait noyée. »

Agir dans l’urgence

« Quand je suis tombé dans l’eau, je n’ai pas pensé à ce qui pouvait m’arriver. Mon seul objectif était de sortir la personne du danger. J'étais sur le mode adrénaline. Je ne me suis pas posé de questions. »

Claudia avait de l’eau jusqu’au cou, mais une fois remonté, elle est partie à la course après la victime qui cherchait à se mettre au chaud. Elle lui a prodigué les premiers soins grâce à ses connaissances. En effet, elle est préposée aux bénéficiaires diplômée, mais aussi diplômée en secourisme et a suivi des cours d’infirmières et de premiers répondants.

« C’est mon instinct qui a embarqué. Il était en hypothermie, donc on lui a mis du linge chaud. Il bougeait bien, mais les ambulanciers l'ont allongé par sécurité. »

Rappelons que cet accident est survenu sur l’avenue Lambert à Beauceville, vers 19h ce soir-là. Selon une agente de la Sûreté du Québec aux communications, le conducteur qui était dans la voiture blanche a été arrêté par les policiers, car il présentait un état d’ébriété avancé. L’homme avait d’abord été transporté au centre hospitalier de Saint-Georges par prévention, mais n’a aucune blessure grave.

« J’en rêve la nuit, même si la personne est encore en vie ça m'a créé un choc », conclu la jeune femme qui se verra probablement récompensée pour son acte héroïque. « Ça s'est passé vite, mais tellement lentement en même temps. On était tous paniqués même si on essayait de garder notre calme. »

Le reste de son trajet jusqu’à Québec a été très silencieux.

Notons que sauter dans une rivière sans formation peut être très dangereux et peut causer la mort.