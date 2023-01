Myriam Parent présente l'OBSL « Une greffe pour ma vie »

Des représentants des Forces armées canadiennes du 5e Groupe-brigade mécanisé étaient de passage en Beauce, ce samedi, afin de discuter avec la population, de présenter les équipements et faire connaître un peu plus leurs unités. Beauceville recevait une trentaine de soldats du 1er Bataillon du Royal 22e Régiment et le 5e Régiment d’artillerie ...