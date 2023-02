Amoureux à l’adolescence, ils se retrouvent 20 ans plus tard 

En cette journée de Saint-Valentin, EnBeauce.com vous partage la belle histoire d’amour qui unit Jessica Bérubé, 41 ans, et son conjoint Mathieu Drouin, 43 ans, un couple de Saint-René.

Tout a commencé il y a bien des années, sur le banc d’un autobus scolaire.

D’abord, mentionnons que les parents de Jessica étaient originaires de la Beauce où elle a habité jusqu’à l’âge de 6 ans, avant de partir sur la Rive-Sud à Montréal. « Je suis revenue en Beauce quand j’avais 13 ans et c’est là que j’ai rencontré Mathieu, à Saint-René. »

À son retour dans la région, Jessica était un peu stressée pour son premier jour d’école et elle s’en souvient comme si c’était hier. « J’étais une fille de Montréal qui arrivait dans un village de 200 habitants. Mathieu, lui, il connaissait tout le monde. Je me suis assise à l’arrière de l’autobus parce que j’étais très gênée. Je ne suis pas non plus une personne très souriante alors je me cachais. Cependant, Mathieu est monté juste après moi et il se trouve que j’avais pris sa place. Il m’a regardé et il m'a dit « Souris tu m’inquiètes ». C’est la première phrase qu’il m’a dite et c’est celle-ci que j’ai fait graver dans son alliance », a-t-elle raconté en entrevue téléphonique avec EnBeauce.com.

Une rencontre coup de cœur puisque les deux adolescents sont restés ensemble pendant un an et demi. Ils se sont finalement laissés pour une « niaiserie », mais sont restés en contact un petit peu.

Deux ans plus tard, alors que Jessica avait déjà rencontré celui qui deviendra le père de ses enfants, la sœur de Mathieu, Claudia, est décédée d’un accident de voiture. Son ex petit-ami l’a alors appelé pour lui demander son soutien et elle a évidemment accepté, car elle était aussi amie avec Claudia. Elle l’a accompagné pendant deux jours. « Puis, ses parents m’ont remis quelques effets personnels de Claudia, dont sa bague de finissante qu’on a fait couler dans nos bagues de mariage l’an passé. »

Mathieu s’est ensuite installé à Québec où il a lui aussi fondé une famille.

Après ça, il faudra attendre 20 ans avant que les chemins de Mathieu et Jessica ne se croisent à nouveau.

Les retrouvailles 20 ans plus tard

« Un jour, il est revenu en disant qu’il s’était séparé et je suis retombé en amour avec lui. C'était il y a sept ans, le 6 janvier 2016 », se souvient Jessica.

Ensemble, ils ont alors formé une nouvelle famille recomposée où Mathieu est le père de deux filles et Jessica la mère de trois garçons, tous âgés entre 10 et 17 ans. Ils vivent désormais dans la maison d’enfance de Mathieu, à Saint-René, puisqu’elle leur a été offerte comme cadeau de mariage. Parce que oui, ils se sont mariés durant l’été 2021.

Depuis, il célèbre l’amour chaque jour. « On célèbre la Saint-Valentin à l’année, je pense qu’il faut une petite marque d’affection à chaque moment de la journée et pas seulement une journée par année », a souligné Jessica.

Une alliance symbolique

Pour marquer leur union, Jessica et Mathieu ont choisi des bagues à leur image et pleines de symboles importants.

Chaque alliance porte l'empreinte digitale des partenaires et une gravure. La bague de Jessica porte l’inscription « Tu es mon âme soeur », une phrase que le couple s’est également fait tatouer. Celle de Mathieu porte la phrase « Souris, tu me fais peur! », qui sont les premiers mots qu’il a adressés à Jessica lors de leur rencontre.

Aussi, la bague de finissante de la sœur de Mathieu, Claudia, a été coulée dans les alliances.

« C’est plein de belles petites choses », comme l’a conclu Jessica.