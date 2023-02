Opération Enfant Soleil remet 17 400 $ dans la Beauce

L’organisme Opération Enfant Soleil a annoncé que divers établissements de la Beauce recevraient des dons totalisant un montant de 17 400 $.

En effet, dans le cadre de sa Tournée des mercis 2023, le Centre de réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches qui compte un établissement à Beauceville, Thetford Mines et Lévis reçoit 5 600 $.

Grâce à cette somme, le CRDP pourra se procurer quatre petits fauteuils roulants. Ces derniers permettront de transporter les enfants âgés de deux à six ans de manière sécuritaire et confortable. Ils permettront de réduire leur niveau de stress et de les aider à développer la motricité. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 38 836 $ au CRDP.

Puis l’Hôpital de Saint-Georges recevra un chèque d’un montant de 11 300 $. Une première partie de ce montant sera versée par Opération Enfant Soleil afin de financer, entre autres, l’achat d’un humidificateur chauffant permettant des soins sécuritaires pour les enfants, notamment lors des transferts interétablissements. Une deuxième partie de ce montant permettra de favoriser le maintien et le retour rapide des nouveau-nés en région. Opération Enfant Soleil et le ministère de la Santé et des Services sociaux verseront chacun 3 150 $ afin de financer l’achat d’un moniteur permettant de surveiller les signes vitaux des enfants et ainsi que d’un saturomètrepermettant d’améliorer l’efficacité des réanimations néo-natales et de réduire les risques de détérioration de l’état de santé des bébés. À ce jour, Opération Enfant Soleil a remis 903 494 $ à cet hôpital.

Finalement, la Maison de la Famille Nouvelle-Beauce et le Centre de pédiatrie sociale en communauté recevront 500 $. Ce premier octroi est versé par le Fonds sport et santé durable d’Opération Enfant Soleil visant à promouvoir et à soutenir de saines habitudes de vie chez les enfants par le sport, l’activité physique et une saine alimentation ainsi qu’à cultiver le mieux-être émotionnel et mental. Ce montant permettra de financer l’achat de dix jeux éducatifs qui favoriseront la stimulation mentale, le développement des intérêts et des passions des enfants vivant des défis importants de socialisation, de comportements ou encore de développement global.