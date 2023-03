Des rénovations majeures au CSHLD de Saint-Hénédine pour 3M$

Des travaux de rénovation seront entrepris en mai prochain au Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Sainte-Hénédine, pour une valeur estimée à 3 millions de dollars.

Les travaux visent à répondre à certaines problématiques relatives à la fonctionnalité des lieux, au manque d’espace et à l’usure de certaines parties du bâtiment. Ce projet, d’une durée estimée entre 16 et 18 mois, permettra de rehausser la qualité de l’installation et de ses aménagements. Ils visent à créer un milieu de vie où les résidents se sentiront comme à la maison. Ainsi, les travaux, inspirés des aménagements des maisons des aînés, iront de remplacement de fenêtres, du revêtement extérieur et du mobilier intégré dans les chambres des résidents à l’agrandissement du salon des familles, à l’amélioration de certaines chambres ou encore à une meilleure adaptation des lieux pour les rendre davantage accessibles aux fauteuils roulants.

« Ce nouvel environnement permettra de mieux répondre aux besoins de nos résidents en soins de longue durée et de favoriser une vie collective plus stimulante axée sur les préférences et les besoins de nos résidents », a mentionné Patrick Simard, président-directeur général du CISSS de Chaudière-Appalaches.

Afin de limiter l’exposition aux bruits, à la poussière et aux risques auprès des résidents et des employés, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches procédera au relogement temporaire des 34 résidents du CHSLD et à la relocalisation de l’ensemble de ses activités à la Maison des aînés et alternative de Saint-Étienne-de-Lauzon, pour la durée des travaux.

« Les travaux qui s’amorceront sous peu sont un bel exemple de la volonté de notre gouvernement de rénover les espaces de vie pour aînés, afin de créer des environnements plus accueillants, sécuritaires et chaleureux. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes qui uniront leurs efforts pour mener à terme ce projet à Sainte-Hénédine. Je suivrai les prochaines étapes avec un grand intérêt », a pour sa part commenté le député de Beauce-Nord, M. Luc Provençal.

SUR LA PHOTO : de gauche à droite, Yvon Asselin, Maire de Sainte-Hénédine, Patrick Simard, PDG du CISSS de Chaudière-Appalaches, Julie Ribonville, gestionnaire responsable du CHSLD de Sainte-Hénédine, Steve Deschênes, directeur adjoint au Programme de soutien à l’autonomie des personnes âgées-volet hébergement au CISSS, Luc Provençal, Député de Beauce-Nord et Stéphane Giguère, directeur adjoint des services techniques au CISSS de Chaudière-Appalaches.