Plus de 140 convives amassent 11 500$ pour le Club Parentaide Beauce-Centre

Plus de 140 convives se sont rassemblés au Club Parentaide Beauce-Centre le vendredi 17 mars, pour un Vins et Fromages mettant de l’avant des produits québécois.

L'objectif était d’amasser des fonds pour le comptoir d’aide alimentaire de l’organisme et c'est une réussite puisque l'événement a permis d'obtenir 11 500 $.

Après trois années d’absence, le Club Parentaide a relancé son événement-bénéfice en modifiant quelque peu sa formule et en misant davantage sur des produits locaux et régionaux. Que ce soient les spiritueux ou encore les fromages et les charcuteries, presque tout provenait du Québec et ce, en grande partie grâce à la générosité des nombreux commanditaires.

Durant la soirée, Luc Provençal a remis une médaille à Marcel Paré afin de souligner toute son implication et son bénévolat au sein de la communauté. Rappelons que le propriétaire de l’entreprise Multi Brosse donne beaucoup de son temps en plus de partager ses ressources avec l’organisme.

Les élus des 10 municipalités qui ont également participé ont été mis à l’épreuve pendant la soirée, un moment qui en a fait rire plusieurs.