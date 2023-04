Une Beauceronne au Championnat du monde de massage

Annie Deblois, originaire de Saint-Honoré, sera au Championnat du monde de massage à Copenhague du 30 juin au 2 juillet prochain. Elle deviendra ainsi la première Québécoise à participer à ce tournoi.

La Beauceronne, n'en est pas à son premier championnat. Si elle participera bientôt au mondial, cette dernière a déjà pu concourir au championnat canadien de massage.

« J'ai participé au premier championnat et j'ai adoré le partage, l'amitié, la découverte de nouvelles techniques et manœuvres. La massothérapie, c'est un art et une passion. J'ai eu l’occasion de rencontrer Phiane Duquet, une médaillée de la Coupe du monde en massage et lauréat de 5 médailles. Elle m'a impressionnée avec ses techniques et tous ses voyages », a expliqué Annie Deblois.

Une première expérience qui a été un véritable déclic pour la suite. « À ce moment précis, j'ai su que je voulais faire des championnats à travers le monde. Que je voulais découvrir, apprendre, faire de nouvelles connaissances et partager ma passion pour sensibiliser les gens à l’importance du massage », a ajouté la Québécoise.

Voyager pour découvrir

Après une seconde participation au championnat canadien, la Beauceronne était déterminée à aller plus loin. Pour cela, il a fallu se faire connaître auprès d'autres groupes de championnat à travers le monde et expliquer son parcours.

« J'ai parlé avec Natasa Mantoulidou, de la World Massage Federation à Athènes. Elle ne disait qu'ils n'avaient jamais eu de Canadien dans leur championnat. J'ai parlé de mon expérience et de ma passion puis j'ai été invitée à m'inscrire à leur championnat », a détaillé la masseuse.

Ni une ni deux, et malgré le fait que ce voyage était son premier en avion, Annie Deblois allait participer à son premier championnat sur le territoire européen. « J'ai fait un voyage magnifique à Athènes, des nouvelles rencontres et j'ai vu des champions du monde. J'ai pu voir de nouvelles techniques et de nouvelles approches, a complété la Beauceronne, avant de terminer, c'était le plus beau voyage de ma vie et j'ai même terminé en demi-finale. Merci la vie »

Pour la suite, Annie Deblois aura encore de beaux projets, notamment celui de participer au championnat du monde à Copenhague. « Je ramasse des sous pour pouvoir participer à cette compétition du 30 juin au 2 juillet. Je serai la première Québécoise à y participer. Je souhaite faire rayonner mondialement les bienfaits de la massothérapie et le savoir-faire des thérapeutes québécois dans le domaine », conclut-elle.