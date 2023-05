Sylvain Veilleux a rendu son uniforme de chef pompier

Voir la galerie de photos

Pompier depuis le 28 novembre 1988 et directeur du Service de sécurité incendie de Saint-Georges depuis 2007, Sylvain Veilleux a rendu son uniforme.

D'abord salarié comme comptable dans une entreprise, Sylvain avait finalement pris le chemin de la caserne à temps plein pour vivre de sa passion. Seize ans plus tard, il ne regrette pas son changement de carrière et il est désormais prêt pour la retraite.

Pendant son parcours, il a notamment participé au projet de remorque de décontamination qui a reçu plusieurs prix, la mise en place du centre de formation de pompiers et l'élaboration de la nouvelle caserne.

Environ 3 200 appels plus tard, c'est aujourd'hui que ça se termine.

« Je me sens en paix, je me sens très bien. Mon plus beau cadeau il est ici, c'était de voir ma gang, ma deuxième famille. Ils sont tous là, c'est merveilleux », a-t-il mentionné à EnBeauce.com alors que les pompiers de Saint-Georges se sont réunis à la caserne pour lui rendre un dernier hommage ce mercredi soir. « C'est un beau rêve qui se termine et qui se continue. On peut pas être plus heureux que ça! »

Il y a quelques mois, EnBeauce.com l'a rencontré à son bureau pour faire le bilan de son parcours. Visionnez l'entrevue complète ici : Sylvain Veilleux est prêt à raccrocher son casque

En collaboration avec Jessy Pouliot.