Rappel: ce sera la marche du rein ce dimanche

En rappel, demain sera organisé la Marche du rein en Beauce. Le rendez-vous se fera au Parc Veilleux, à compter de 9 h pour l’inscription, alors que la marche se mettra en branle dès 10 h.

La Marche du rein, qui vise à amasser des fonds et à sensibiliser le public à la santé rénale et à l’importance du don d’organes, se tiendra cette année à Saint-Georges le dimanche 4 juin.

C'est l'invitation qu'avaient lancé France Bégin, Lyne Poulin et Vincent Roy, du comité organisateur de l'événement. Une somme de 10 000 $ sera visée pour la collecte.

La Marche du rein est l’occasion pour des milliers de patients en dialyse et leurs proches, les personnes greffées, les familles des donneurs, les donneurs vivants, la communauté médicale et le public, de célébrer partout au Québec, les avancées en santé rénale et en don d’organes.

Pour plus d'information, on peut contacter Maryse Néron par courriel ([email protected]).