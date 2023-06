Biscuit sourire: 71 427,99 $ dollars amassés en Beauce

Courtoisie / Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC)

Sont présents sur la photo : À l’avant : Monsieur François Drouin, président de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC) À l’arrière : Madame Denise Morissette, vice-présidente de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), Madame Ghyslaine Poulin, bénévole à l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), Madame Chantal Larivière, directrice générale de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), Madame Suzie Bernard et Monsieur Marco Quirion, propriétaires d’un Tim Hortons participant et Madame Vicky Poulin, propriétaire de deux Tim Hortons participants. Sont absents sur la photo : Madame Lucie Girard, secrétaire-trésorière de l’Association des personnes handicapées de la Chaudière (APHC), Madame Chantal Francis et Monsieur Denis Bourque, propriétaire d’un Tim Hortons participant.