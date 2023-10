« Les jours »: dans les coulisses d'un cancer du sein

Voir la galerie de photos

Une semaine avant ses 29 ans, Marie-Philip a appris qu'elle avait un cancer du sein. Alors qu'elle voulait garder ce combat "secret", elle est finalement la protagoniste du documentaire Les jours.

« Je ne voulais pas qu'on me prenne en pitié », a expliqué la Beauceronne d'origine en entrevue vidéo avec EnBeauce.com. « Je n’avais jamais imaginé les proportions que ça prendrait! (...) Ça s'est fait graduellement et tout en douceur », se réjouit-elle finalement.

Alors qu'elle vivait à Gatineau, elle est retournée chez ses parents en 2020, en Beauce, pour être près de Québec où elle suivait son traitement pour vaincre la maladie. La réalisatrice Geneviève Dulude-De Celles cherchait alors des témoignages de personnes ayant un diagnostique de cancer. Finalement, elle a choisi de se consacrer uniquement à l'histoire de Marie-Philip.

Dans ce documentaire intimiste et juste, on découvre le parcours de la protagoniste dès l'annonce de son diagnostic. On rencontre ses proches qui l'accompagnent dans le processus également. Elle se livre avec sincérité.

« Je pense que c'est important d'en parler, surtout pour les jeunes femmes. Comme les mammographies ne sont pas obligatoires, on ne le sait pas qu'on peut avoir un cancer du sein! (...) Ça concerne même les hommes. »

La jeune femme va beaucoup mieux aujourd'hui et est ravie de pouvoir sensibiliser le plus de monde possible grâce à ce projet-là. « J'ai l'impression que ça donne du sens à cette aventure "de merde". (...) Il faut dire aux gens de checker leurs boules! »

La promotion a débuté ce jeudi à travers le Québec. Les jours sera disponible partout au Canada dès le 27 octobre, en vidéo sur demande (VSD), sur les plateformes iTunes, Illico, Cablevision, Cogeco, Bell, Telus, Shaw et via la boutique en ligne Maison 4:3.

Pour tout savoir de son parcours, visionnez l'entrevue vidéo complète ci-dessus.