L'Opération Nez Rouge toujours en manque de bénévole

L'organisation de l'Opération Nez Rouge Beauce-Etchemins lance un nouvel appel aux bénévoles, notamment pour les soirées du samedi où la demande ne cesse d'augmenter.

Pour ce samedi soir, l'organisation estime que près d'une trentaine d'équipes seront nécessaire dans le secteur.

Le nombre d’appels devrait en effet justifier d'un minimum de 18 équipes pour Chaudière, 8 équipes pour Beauce-Nord et 3 équipes dans Les Etchemins.

Les prochaines soirées seront fort occupées. D’ailleurs, d’année en année, la troisième fin de semaine de décembre est toujours la plus achalandée.

« Nous prévoyons facilement atteindre, et même dépasser, 150 raccompagnements. Espérons que Dame Nature sera de notre côté et collaborera… Nous comptons énormément sur vous et incitons les personnes intéressées à s’inscrire par Internet au : www.operationnezrouge.com dans les meilleurs délais afin de favoriser leur accréditation », a déclaré l'organisation.

Les personnes intéressées peuvent également joindre l'ONR Beauce-Etchemins à : [email protected] pour recevoir directement le formulaire d’inscription. Il est aussi possible de se rendre à l’une des trois centrales locales à compter de 20 hles soirs de service :

Secteur Chaudière : MRC Beauce-Sartigan & Beauce-Centre (polyvalente St-Georges) : 418-227-0808

Secteur Beauce-Nord : MRC de La Nouvelle-Beauce (école Maribel Ste Marie) : 418-387-6444

Secteur Etchemins : MRC Des Etchemins (école Notre-Dame Lac Etchemin) : 418-625-3000.