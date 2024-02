Guerre en Ukraine: la vie continue malgré le conflit, reconnait Sylvain Longchamps

Voir la galerie de photos

À l'approche du deuxième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine, EnBeauce.com a repris contact avec Sylvain Longchamps, un agronome originaire de Saint-Georges, qui habite le petit village de Gorodok, près de Lviv, dans l'Ouest de l'Ukraine. Un entretien vidéo pour savoir comment se passe la vie là-bas, à travers le conflit.

« On s'habitue. Ça fait drôle de dire ça mais, au début, c'était beaucoup plus violent dans notre coin qu'aujourd'hui. Maintenant dans l'Ouest, c'est relativement tranquille. On a encore des alertes, de temps en temps des attaques, mais c'est plutôt rare alors que durant la première année, ça arrivait beaucoup plus souvent [...] Maintenant, tout fonctionne à peu près normalement », a-t-il confié.

Malgré la guerre, il peut vaquer sans difficulté importante à son travail, comme consultant en élevage porcin, lui qui est installé dans ce pays — considéré comme le grenier à blé de l'Europe — depuis presque 15 ans. Il est aussi marié avec Oksana Krompashchyk, une native du pays.

Dans les premières semaines de l'engagement, il a considéré qu'il pourrait devoir quitter la contrée avec son épouse, mais cette option n'a finalement pas été nécessaire. Sylvain Longchamps concède volontiers que c'est la portion Sud-Est, ainsi que la capitale, Kiev, qui ont été touchées (et le sont encore) le plus durement depuis que les Russes ont commence leur invasion du territoire.

Il compte parmi les moments sombres de la période le fait d'avoir assisté à près d'une dizaine de funérailles militaires de soldats de la région qui sont tombés au front.

Malgré tout, l'esprit de résilience de la population ukrainienne n'a jusqu'ici pas flanché et il estime que les Ukrainiens et les Québécois ont beaucoup de points en commun, ne serait-ce que cet état de joie de vivre si particulier.

Dans cet ordre d'idées de célébrations, il est venu passer le temps des Fêtes chez son père Jacques, à Saint-Georges, une visite grandement appréciée du paternel.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue vidéo avec Sylvain Longchamps.