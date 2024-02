Un nouveau regroupement pour le développement social en Beauce-Sartigan

Un nouveau regroupement des concertations en Beauce-Sartigan appelé CollaborAction vient d'être créer dans le but de mieux collaborer, de travailler plus efficacement et de bonifier la concertation dans le développement social de la MRC.

CollaborAction tenait sa toute première grande assemblée au centre multifonctionnel de Saint-Ephrem le mercredi 7 février. Plus de 90 partenaires provenant de différents secteurs ont pris part à l'événement pour être informés des activités et des actions réalisées en développement social dans l’ensemble de la MRC de Beauce-Sartigan.

Des élus, des représentants d’organismes communautaires de même que des partenaires des secteurs économique ainsi que de la santé et des services sociaux ont participé à cette grande assemblée. L’objectif principal de la journée était d’informer l’ensemble des personnes travaillant au développement social de la mise en place du nouveau modèle de concertation. Ainsi, CollaborAction remplace désormais le GRAP Beauce-Sartigan - Partenaires du développement social.

L’initiative de cette nouvelle structure de concertation provient de la CDC Beauce-Etchemins, en collaboration avec différents partenaires du territoire, lesquels désiraient la création d’un lieu de concertation et de décision collective permettant de diminuer le nombre de rencontres. L’idée était aussi de rejoindre davantage les partenaires concernés par les enjeux et de respecter la capacité organisationnelle de chacun dans sa capacité d’agir et de se concerter.

Pendant la journée, les partenaires présents ont pu connaître la nouvelle structure, être informés des actions réalisées par les différentes tables de concertation du territoire, travailler en cohérence et en complémentarité tout en ayant l’opportunité de partager sur différents enjeux qui rejoignent directement notre population.

Deux invités se sont joints à cette première rencontre. Éric Cadieux, de la fondation Lucie André Chagnon, a échangé sur la capacité d’agir des acteurs sociaux. Il importe de mentionner que la Fondation appuie financièrement plusieurs démarches en développement social partout au Québec, dont celle de Beauce-Sartigan. Par ailleurs, Maude Girard-Levasseur, de Centraide Québec Chaudière-Appalaches, a pour sa part présenté la force du collectif, incluant les avantages et le mode de gestion et de fonctionnement d’autres territoires en matière de développement social.

CollaborAction tiendra une grande assemblée par année afin que les acteurs des différents secteurs d’activité restent informés et mobilisés autour des enjeux vécus par la population de Beauce-Sartigan. Le travail exécuté le mercredi 7 février permettra de jeter les bases d’un plan d’action concerté pour 2024.