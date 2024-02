Passerelle de la rivière Famine: un projet d'envergure pour Saint-Georges

La construction de la nouvelle passerelle de la rivière Famine à Saint-Georges avait été confiée à l'entreprise Structure SBL de Saint-Benoît-Labre en ce début d'année. Désormais, la structure est prête et l'installation pourrait s'effectuer dès le 4 mars prochain.

Glenn Giguère, directeur construction et chargé de projets senior chez Structure SBL, revient sur les détails d'un projet très impressionnant.

« Le projet est arrivé chez Structure SBL par le biais de l'entrepreneur général qui est les Constructions Binet. C'est un beau projet et un beau défi. C'est quelque chose d'important et il y a toute une logistique à avoir », a débuté le directeur construction.

En effet, ce projet avait été décidé par les bénévoles du Club de motoneige Beauce-Sud et de Beauceville, dans le but de reconstruire la passerelle emportée par la crue de 2019.

Cette dernière est essentielle pour les motoneigistes de la région, car elle est sur le chemin 75, reliant l'état du Maine à Québec. Néanmoins, les travaux de reconstruction ont demandé du temps afin de choisir la meilleure solution pour faire perdurer cette nouvelle structure dans le temps.

« Au départ, on a avait deux options potentielles pour cette passerelle. Il y avait le choix d'un pont à câble (ou à haubans) et une passerelle de type structure à treillis. On a finalement choisi la seconde option notamment pour une question d'entretien. À long terme, il n'y a pas d'entretien à faire. En plus, elle est faite en acier galvanisé et donc c'est très résistant », a expliqué Glenn Giguère.

Une installation avec une logistique impressionnante

À ce jour, les quatre parties de la structure globale sont terminées. L'équipe de Structure SBL en est à la phase de galvanisation qui devrait prendre fin cette semaine. Le but étant de pouvoir commencer le transport des pièces sur le site dès le 29 février.

De plus, la logistique autour du transport des différentes pièces ainsi que l'assemblage et l'installation a été très travaillée, au vu des caractéristiques du site des travaux.

« Il fallait vraiment minimiser le poids de cette passerelle pour l'installation qui représente un énorme défi. On va faire affaire avec un sous-traitant pour l'installation, mais celle-ci sera faite sous notre supervision. On a des contraintes spécifiques, car on est sur le bord d'un précipice et on est très près de la forêt. On a aussi des enjeux de dénivelé très importants », a-t-il détaillé.

L'entreprise partenaire qui réalisera l'installation avec Structure SBL fera en effet descendre une grue aux dimensions impressionnantes de Québec.

« C'est quelque chose de très impressionnant, aussi bien pour la beauté de la passerelle, que de l'équipement nécessaire à son installation. On parle d'une grue de 650 tonnes. Il faudra tout près d'une quinzaine de camions pour apporter les différentes pièces qui permettront l'assemblage sur place. Il faut aussi compter deux jours pour l'assemblage. La grue va culminer à 258 pieds. À titre de comparaison, l'Hôtel du Georgesville fait environ 100 pieds, avec cette grue, on sera à deux fois et demie la hauteur du Georgesville », a détaillé Glenn Giguère.

Pour les détails de l'installation, la passerelle devrait être sur place et assemblée au plus tard le 1er mars. La grue permettant son installation arrivera sur le site le 4 mars et sera normalement prête à l'emploi pour le 6 mars.

« On espère pouvoir lever la passerelle le 6 mars vers 7 h, mais cela dépend du temps d'assemblage de la grue et aussi des conditions météorologiques. Pour le moment, on est confiant et on espère pouvoir tenir ce délai », a conclu le directeur construction de Structure SBL.