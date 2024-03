En fin de semaine, changement d'heure rime avec changement de piles

C'est dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars, à 2h du matin exactement, que nous passerons à l'heure d'été.

On perdra ainsi une heure de sommeil, mais on gagnera une heure de soleil! Cependant, si vous pouvez vous coucher une heure plus tôt, vous rattraperez le temps perdu et le réveil sera moins difficile, en particulier pour les personnes qui travaillent dimanche.

Qui plus est, pour ne pas arriver en retard à un rendez-vous, pensez à changer l'heure sur vos horloges et vos montres. Cependant, vos appareils électroniques devraient se mettre à jour automatiquement (téléphone et ordinateur).

Rappelons également que ce moment de l'année est aussi l'occasion de vérifier les piles de vos détecteurs de fumée pour s'assurer que votre maison est toujours en sécurité.

Le prochain changement d’heure aura lieu dans la nuit du 2 au 3 novembre 2024, où nous retomberons sur l’heure normale de l’Est (heure de l’hiver).