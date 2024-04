Claire Bouchard et Daniel Drouin, coprésidents d'honneurs de la 17e Marche pour l’Alzheimer 

La 17e Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine Saint-Georges, organisée par la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, aura lieu le dimanche 26 mai sous la coprésidence d’honneur de Claire Bouchard et de Daniel Drouin.

Partenaires dans la vie comme aux affaires, ces deux retraités sont les ex-copropriétaires de Chronocité. « Nous sommes contents d'appuyer cette cause parce que moi, depuis environ cinq ans, je vis avec une maman qui à l'Alzheimer », a confié Claire Bouchard en conférence de presse. « Pour comprendre il a fallu avoir des services et on s'est rendu compte que oui il y a des services, mais on ne les connaît pas tous alors c'est important de rencontrer des gens pour nous expliquer. C'est sur que ces gens vivent des choses, mais pour les familles qui les entourent c'est très très triste. »

Son conjoint quant à lui, a parlé de l'importante mission de Becatou qui a une vingtaine de rendez-vous par semaine pour aller mettre de la joie dans le coeur des personnes vivant avec des pertes neurocognitives. « Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent. (...) Quand j'ai décidé de faire ça, je ne m'attendais pas à avoir autant de fun! Quand on rentre dans une RPA, notre mission c'est de les faire sourire et qu'ils se souviennent de nous pour ça », de préciser celui qui portait le costume de Paparman.

Pour sa part, Alex Gagnon, planificateur financier chez IG Gestion de patrimoine, a expliqué que l'entreprise s'est engagée dans cette cause à l'échelle nationale après que son président-directeur général ait reçu un diagnostique d'Alzheimer à l'âge de 48 ans en 2020. « C'est une cause qui tient à coeur à la compagnie », a-t-il souligné.

Un événement de sensibilisation avant tout

La Marche se veut, avant tout, une activité d’information et de sensibilisation à la cause auprès de la population de Chaudière-Appalaches. Elle permet également de recueillir des fonds afin de permettre à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches de développer de nouveaux programmes et des services qui répondent aux besoins des personnes vivant avec un trouble neurocognitif et leurs partenaires de soins de la région.

Notons que le nombre de personnes vivant avec un trouble neurocognitif au Canada augmente rapidement. D’ici 2050, plus de 1,7 million de personnes au pays vivront avec un trouble neurocognitif. Et, à mesure qu’augmente le nombre de personnes atteintes, les demandes de services augmentent elles aussi, a expliqué Sonia Nadeau, directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. « On veut que les gens nous connaissent, on veut que les gens sachent qu'on existe. Ça pour nous c'est primordial! », a-t-elle souligné en conférence de presse.

Comment s'impliquer ?

Voici comment s'impliquer dans la Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine et faire une différence positive dans la vie des personnes touchées et leur famille :

1. Inscrivez-vous à votre Marche locale — Inscrivez-vous en tant que chef d’équipe, membre d’une équipe ou à titre individuel. (À la suite d’un don individuel de 20$ et plus, un chandail de la Marche IG Gestion de patrimoine vous sera remis).

2. Commencez à recueillir des fonds — Partagez votre page de collecte de fonds et dites pourquoi vous marchez dans les médias sociaux à l’aide du mot-clic officiel #MarchepourlAlzheimerIG. Contactez vos proches, vos voisins et collègues (en personne et en ligne) pour leur demander de vous soutenir.

3. Participez à la Marche le 26 mai 2024 — Joignez-vous à des personnes motivées comme vous qui s’engagent à aider les personnes vivant avec un trouble neurocognitif et les proches aidants.

Il faut se rendre sur le site internet marchepourlalzheimer.ca pour s'inscrire (choisir la province de Québec et par la suite, cliquer sur Chaudière-Appalaches-Lévis).

L'objectif est d'amasser un minimum de 25 000$.

La Marche pour l’Alzheimer IG Gestion de patrimoine aura donc lieu le dimanche 26 mai 2024, à l’espace Carpe Diem de Saint-Georges, à partir de 9h pour un départ à 10h.

Retour d'une journée de répit

En attendant de pouvoir rouvrir la Maison Gilles-Carle à Saint-René, c'est avec joie que la directrice générale de la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches a annoncé le retour d'une journée de répit.

Ainsi, dès le 12 avril, les familles pourront bénéficier d'un service de répit les vendredis de 9 h à 15 h 30 dans l'ancien local de la Sûreté du Québec, près du Métro, à Saint-Georges.