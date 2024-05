Se lancer dans un projet de famille recomposée est tout un défi. Il y a bien sûr le désir, sinon l’amour, ressenti l’un pour l’autre par les deux personnes qui sont sur le point de former un nouveau couple.

L’un et l’autre s’amène avec sa sensibilité propre, son histoire, sa rupture réglée ou pas, compliquée ou pas, et au final, les enfants nés de la précédente union. Avant de se lancer dans la grande aventure, serait-il possible de consulter pour faciliter la décision et, dans l’affirmative, maximiser la probabilité de réussite du projet?

Quelques trucs pour réussir son projet de famille recomposée, c’est le sujet que propose le café-discussion de Partage au masculin, qui aura lieu le jeudi 9 mai, à 19 h, au local de l'organisme à Saint Georges (925 boul. Dionne).

L’animateur, Michel Roy, reçoit pour l’occasion Nancy Lacroix, directrice générale de l’Association des familles monoparentales et recomposées La Chaudière, qui coanimera la rencontre avec lui. Différents aspects seront abordés, notamment celui des cinq rôles: parents, beaux-parents, conjoints, ex-conjoints et enfants.

Cette rencontre est en formule hybride, donc accessible en visioconférence à ceux qui ne peuvent se déplacer. Vous devez vous inscrire à l’avance pour avoir le lien Zoom de la rencontre, auprès de Line Poulin (418 228-7682) ou par courriel ([email protected]).

Ce café-discussion est offert à tous les hommes de la région et ce, sans frais. Les contributions volontaires sont acceptées pour les personnes présentes sur place. Les participants en visioconférence peuvent aussi faire un don, s’ils le désirent. Avec ou sans don, en salle ou à l’écran, nous serons heureux de vous accueillir en grand nombre.