Santé active +: promouvoir les saines habitudes de vie des 50 ans et +

Le Gouvernement du Québec a accordé un financement de 247 916 $ au Pavillon du cœur Beauce-Etchemin pour son projet « Santé active + », visant à promouvoir les saines habitudes de vie auprès des personnes de 50 ans et plus, dans Beauce-Centre.

L'annonce a été faite lors de la conférence de presse tenue ce mercredi matin à Saint-Joseph-de-Beauce. « On va rapprocher les services directement à la clientèle », a souligné Luc Provençal, député de Beauce-Nord, qui s'est réjouie de ce nouveau service.

Ce projet débutera en septembre 2024 et se poursuivra jusqu’au printemps 2026 dans cinq municipalités et cinq résidences pour personnes aînées de la MRC de Beauce-Centre. Il s'agit de:

- Beauceville,

- Saint-Odilon-de-Cranbourne,

- Saint-Victor,

- Saint-Joseph-de-Beauce,

- Saint-Fréderic,

- le Centre-Curé Larochelle à Saint-Odilon-de-Cranbourne,

- la résidence O. Roy à Saint-Joseph-de-Beauce,

- la Villa du Moulin à Saint-Joseph-de-Beauce,

- la Résidence Confort Royale à Saint-Frédéric,

- et la Résidence Ste-Famille de Tring-Jonction.

« Notre programme est soigneusement conçu pour permettre aux participants de renforcer leur condition physique globale, de réduire les douleurs musculosquelettiques, et d'adopter des changements durables dans leur alimentation et leur pratique de l'activité physique. Mais au-delà de ces objectifs, nous anticipons également une augmentation significative de la confiance des participants en leurs propres capacités. Certains pourraient même redéfinir leur perception de l'activité physique. Grâce à ces initiatives, plusieurs participants verront une amélioration notable de leur capacité à accomplir leurs activités quotidiennes et domestiques avec plus de facilité », a indiqué Cindy Labbé, coordonnatrice du département d’activité physique au Pavillon du cœur.

L'idée est d'offrir des activités d’une durée de 60 minutes par semaine, combinant des capsules d’informations sur la nutrition, sur l’activité physique et sur les habitudes de vie à des séances d’activités physiques dirigées. Lors de ces rencontres, les participants seront guidés par des professionnels de la santé, des kinésiologues et des nutritionnistes.

« Le renforcement musculaire c’est très important, parce que si on est capable d’éviter que les gens chutes, on vient de sauver des chirurgies. (...) On vient de donner un outil ici pour limiter, ou diminuer, le nombre de cas [de chutes] par ce qui va être mis en place », a souligné monsieur Provençal.

Les activités sont offertes gratuitement à tous. Pour connaître l’horaire des activités et s'inscrire, communiquez avec le Pavillon du cœur, par courriel à [email protected] ou visitez leur site Internet www.coeur.ca.