La revue de la semaine

Retrouvez les principales nouvelles d'actualité de la semaine en Beauce dans cette revue proposée par notre équipe de journalistes.

Samedi 22 février

Un premier souper spaghetti pour soutenir les enfants à Saint-Georges

Le Club Inner Wheel de Saint-Georges innove cette année en organisant son tout premier souper spaghetti afin de récolter des fonds pour les enfants de la région. L’événement se tiendra le samedi 29 mars 2025, de 17 h à 19 h, à la cafétéria de l’école des Deux-Rives de Saint-Georges.

Le 23e Championnat Yoseikan Beauce réunit les passionnés à Saint-Georges

Le 23e Championnat provincial Yoseikan Beauce s’est tenu ce samedi 22 février au Complexe Multisport de Saint-Georges, réunissant des compétiteurs de tous âges et de divers styles d’arts martiaux venus de toute la province.

Les Beaucerons jouent les cabochons au centre de ski de Saint-Georges

Le centre de ski de Saint-Georges a accueilli, pour la deuxième année consécutive, la Descente des Cabochons, organisée par la microbrasserie des 12 Cabochons, ce samedi 22 février, pour le plus grand plaisir des amateurs de glisse et de déguisements farfelus.

Dimanche 23 février

Deux spectacles célestes marqueront le ciel québécois en mars

Le mois de mars 2025 s’annonce mémorable pour les passionnés d’astronomie au Québec, avec deux éclipses captivantes à l’horizon.

Saint-Georges : un abri d'auto s'effondre sans faire de blessé

Les pompiers du service de sécurité (SSI) de Saint-Georges ont été appelés ce samedi 22 février, à l'intersection de la 20e rue et de la 10e avenue, pour l'effondrement d'un carport.

Les élèves de la Polyvalente Saint-François brillent sous les projecteurs

La Polyvalente Saint-François a vibré au rythme de la musique et des arts lors de son spectacle de variétés annuel, « PSF en spectacle », présenté le jeudi 20 février.

Sarah Poulin révolutionne la ferme familiale Jeanlu Holstein avec la robotisation

Depuis 2011, Sarah Poulin est copropriétaire de la ferme Jeanlu Holstein à Saint-Georges, une entreprise familiale qu’elle partage avec ses parents, Simon Poulin et Janine Busque, ainsi que son conjoint, Joe Gosselin.

Lundi 24 février

Don de 125 000 $ à la Fondation Santé Beauce-Etchemin

La Fondation Santé Beauce-Etchemin (FSBE) vient de recevoir une contribution majeure de 125 000 $ de la part de BMO Banque de Montréal.

Premier bilan de la cellule économique Beauce-USA

Le député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a publié aujourd’hui un premier bilan des rencontres et des actions de la cellule économique Beauce-USA (États-Unis).

Sara Dufour, Charlotte Cardin et Talk se joignent à Papa Roach

Après l'annonce de Papa Roach, le Festival d’été de Saint-Georges a finalement dévoilé l'ensemble des têtes d'affiches de son édition 2025.

Beauceville: Patrick Mathieu se présente à la mairie

La rumeur circulait déjà depuis plusieurs mois que le conseiller municipal, Patrick Mathieu, allait faire le saut pour se présenter à la mairie de la Ville de Beauceville contre l'actuel détenteur du poste, François Veilleux.

Réseau routier: Québec verse 3,2 M$ dans Beauce-Nord

C'est la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, qui est venue annoncer de vive voix des aides financières pour le maintien et l'amélioration du réseau de trois municipalités de Beauce-Nord.

Plus qu'une simple partie de hockey

Jeudi dernier, la finale de la Confrontation des 4 nations opposant le Canada et les États-Unis a revêtu une importance qui en faisait plus qu’une simple partie de hockey, une partie dont on se souviendra longtemps.

Mardi 25 février

Cycliste heurté à Saint-Sébastien: le rapport du coroner rendu public

Le 16 juillet 2023, alors qu’il circulait en vélo électrique sur la route 263, Éric Allaire a été percuté par un véhicule qui circulait derrière lui et est décédé.

Impact: un documentaire sur la vie après un traumatisme craniocérébral

Le documentaire intitulé "Impact : La reconstruction après un traumatisme craniocérébral", présenté par Servio, sera diffusé gratuitement ce mardi 25 février à 18 h 30 au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges.

Plusieurs activités en Beauce pour soutenir les droits des femmes

À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars prochain, Havre l’Éclaircie et le Centre-Femmes de Beauce s’unissent pour organiser deux activités de sensibilisation.

Le groupe citoyen «Saint-Georges sans fluor» n'en démord pas

Martin Doyon, porte-parole du groupe citoyen Saint-Georges sans fluor s’est présenté à nouveau devant le conseil municipal ce lundi 24 février pour soutenir sa cause.

Récolte de 18 médailles à la Coupe du Québec junior

La délégation du Club de natation régional de Beauce (CNRB) est revenue avec 18 médailles, à la suite de sa participation à la Coupe du Québec junior de natation, disputée à Blainville du 14 au 16 février.

Les producteurs acéricoles multiplient les moyens de pression

Les Producteurs et productrices acéricoles de la section régionale Appalaches–Beauce–Lotbinière (PPABL) ont multiplié les moyens de pression dans les derniers jours, afin de faire débloquer les autorisations d’entailles en forêt publique.

Mercredi 26 février

Fabien Giguère tire sa révérence à la direction générale

Le directeur général du Centre de services scolaires de la Beauce-Etchemin, Fabien Giguère, quittera ses fonctions le 27 juin prochain pour entamer sa retraite.

En tête-à-tête avec Mario Busque

Dans ce nouvel épisode, partez à la rencontre de Mario Busque, un visage bien connu à Saint-Georges et en Beauce, pour son engagement inépuisable auprès de la communauté.

Un nouvel album en préparation pour Michel «Claude» Roy

Michel Claude Roy prépare une suite à son album Les carnets anciens, lancé en 2023, qui contiendra six nouvelles chansons.

Un documentaire pour éduquer et sensibiliser sur les traumatismes craniocérébraux

Une soixantaine de personnes se sont présentées au Cinéma Centre-Ville de Saint-Georges, mardi soir, pour la projection du documentaire Impact : La reconstruction après un traumatisme craniocérébral.

Traversée illégale: la frontière beauceronne reste difficile à franchir

La Beauce bénéficie d’une frontière sauvage qui protège naturellement le Québec des traversées illégales vers et depuis les États-Unis.

Jeudi 27 février

Piste cyclable: l'appel d'offres lancé pour la traverse de la rivière Calway

C'est cette semaine que se termine l'appel d'offres lancé auprès d'entrepreneurs, par le ministère des Transport et de la Mobilité durable, pour la construction de la traverse de la rivière Calway, afin de compléter la piste cyclable dans Beauce-Centre.

Un septuagénaire retrouvé en hypothermie sévère à Beauceville

Un septuagénaire a été retrouvé en état d'hypothermie sévère mercredi en fin de journée à Beauceville.

Maxime Roy en finale régionale de Cégep en spectacle le 15 mars

C'est au Cégep Garneau le samedi 15 mars, à 19 h 30, que Maxime Roy participera à la finale régionale de Cégep en spectacle.

L'artiste beauceron Félix Denis présente sa nouvelle exposition à Lévis

L’aurore se nourrit des braises du temps, tel est le titre de la toute nouvelle exposition de l'artiste émergent, Félix Denis, qui ouvre samedi à L’Espace culturel du Quartier Saint-Nicolas à Lévis.

Vendredi 28 février

Une bourse à l'étudiante-athlète Kym Poulin

L'étudiante-athlète Kym Poulin, de Saint-Georges, vient de recevoir une bourse de 1 500 $, remise par la Fondation Aléo, dans le cadre de son programme Accès Nouvelle Génération.

Une cabane à sucre détruite par un incendie à Saint-Honoré-de-Shenley

Une cabane à sucre privée a été entièrement détruite par un incendie ce vendredi matin sur le 4e rang Sud à Saint-Honoré-de-Shenley.

Portrait de femme: Linda Carreau

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, EnBeauce.com propose une série de huit entrevues mettant en lumière des Beauceronnes qui, par leur engagement et leur influence, contribuent à bâtir une société fondée sur le respect, l’ouverture et la reconnaissance. Aujourd'hui, rencontre avec Linda Carreau, conductrice de camion lourd sur les routes du Canada et des États-Unis.