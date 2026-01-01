Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Un total de 135 participants

Défi 28 jours sans alcool: plus de 11 000$ amassés en Chaudière-Appalaches

durée 14h00
2 mars 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Pour la 13e présentation du Défi 28 jours sans alcool, 13 085$ ont été récoltés en Chaudière-Appalaches, et ce, grâce à 135 participants.

Cette collecte de fonds annuelle au profit de la Fondation Jean Lapointe a permis d'amasser 495 000 $ dans l'ensemble Québec. Elle a également permis de sensibiliser la population de la province aux dépendances, contribuant à éveiller les consciences et à encourager une réflexion collective sur la consommation d’alcool.

« Que l’on choisisse l’équipe de janvier ou celle de février, la mobilisation des Québécois a été remarquable cette année. Dans un contexte où une personne sur trois au Québec est affectée de près ou de loin par les dépendances, cette générosité est le moteur essentiel qui nous permet de soutenir les actions de la Maison Jean Lapointe partout dans la province », affirme Ann-Julie Tremblay, directrice générale de la Fondation Jean Lapointe. 

En 2026, l’implication des participants, des parrains et donateurs a été telle que le don moyen a augmenté significativement cette année, passant de 71,78 $ à 76,3 $ par participant, soit une hausse de 6,3 %. 

Le Défi 28 jours sans alcool de la Fondation Jean Lapointe reviendra pour une 14e édition l’année prochaine. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Calacs de Chaudière-Appalaches présente Le défi de trop

Publié à 8h00

Le Calacs de Chaudière-Appalaches présente Le défi de trop

Le Centre d'Aide et de Lutte contre les Agressions à Caractère Sexuel (CALACS) Chaudière-Appalaches a procédé hier au lancement officiel de son tout nouveau livre jeunesse Le défi de trop.  Plusieurs familles étaient réunies au Café du Mille-Lieux ce dimanche matin pour rencontrer les auteurs de ce projet et assister à la lecture du ...

LIRE LA SUITE
La Beauce parmi les leaders du Relais pour la vie au Canada

Publié hier à 16h15

La Beauce parmi les leaders du Relais pour la vie au Canada

Célébrant son vingtième anniversaire ce samedi à Sainte-Georges, le Relais pour la vie - Beauce a permis d’amasser cette année la somme de 405 983$. Il s’agit d’une nouvelle somme record pour cet événement qui se trouve être le troisième Relais pour la vie du Canada qui rapporte le plus d’argent à la Société canadienne du cancer. « J’avais le ...

LIRE LA SUITE
Un travailleur de rue à la rencontre des plus vulnérables dans Les Etchemins

Publié hier à 10h00

Un travailleur de rue à la rencontre des plus vulnérables dans Les Etchemins

La MRC des Etchemins et L’Essentiel des Etchemins ont annoncé la mise en place d’un projet de travailleur de rue visant à briser l’isolement, répondre aux besoins essentiels et favoriser l’inclusion sociale. Cette initiative s’inscrit dans un contexte où les réalités rurales complexifient l’accès aux services pour une partie de la ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge