Une belle fin de saison pour les équipes de hockey des Lynx

Les quatre équipes de hockey de l’École Jésus-Marie de Beauceville, les Lynx, viennent tout juste de terminer leur saison régulière et se préparent pour les séries éliminatoires.

L’équipe M13 D2, de Vincent Rodrigue était à Beauceville pour sa dernière partie de la saison contre StPatrick’s High School. Avec une très bonne prestation défensive, les Lynx remportent la partie 4 à 0 et semblent fin prêts pour le début des séries éliminatoires.

M15 D2

Trois parties ont eu lieu en trois jours pour l’équipe de Maxime Lepage à Beauceville. Vendredi, le Collège de Lévis se forge une avance de trois buts en début de troisième période. L’équipe locale tente de revenir, mais manque de temps et s’incline 6 à 5. Samedi, l’école du Mistral était en visite à Beauceville. Les Lynx prennent l’avance trois fois, mais du Mistral revient toujours pour créer l’égalité. C’est finalement Louis-David Jolin qui met un terme à la rencontre en tir de barrage pour permettre aux Lynx de gagner la partie 4 à 3. Dimanche, lors d’une rencontre chaudement disputée, les Lynx baissent pavillon au compte de 3 à 0 devant le brio du gardien adverse.

M18 D3

L’équipe de Pierre Poulin finalisait son calendrier avec trois parties à Beauceville. St-Patrick’s High School est incapable de contrer la puissante attaque des Lynx, et l’équipe locale remporte la partie 6 à 2. Dans un programme double, l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne rendait visite aux Lynx samedi. Mont-Sainte-Anne prend les devants 2 à 0 après une période, mais encore une fois, l’attaque des Lynx riposte avec cinq buts sans réplique, et ces derniers gagnent la partie 5 à 2. Lors de la dernière partie de la saison, les Lynx envoient un message aux équipes en vue des séries avec une victoire écrasante de 9 à 0.

M18 D1

L’équipe de Stéphane Lessard était en visite à Saint-Léonard-d’Aston, vendredi et samedi, avant de terminer la saison à Beauceville dimanche. Menant 3 à 0 après deux périodes, l’école secondaire La Découverte remporte la partie 5 à 2. Samedi, le gardien Alexandre Bédard se dresse comme un mur devant les attaques répétées du Séminaire Saint-Joseph, et les Lynx remportent la partie 6 à 0. Dimanche, c’est au tour de Samuel Lessard de se dresser devant le Collège de Lévis et de permettre aux Lynx de l’emporter 2 à 1.