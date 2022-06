Hockey: les Condors en route pour la demi-finale

Les Condors du Cégep de Beauce-Appalaches avaient la ferme intention de terminer la série 4 de 7 face aux Rangers de Montréal-Est en cinq, ce qu'ils ont réussi parties alors qu’ils ont remporté le match par la marque de 5 à 1 devant 450 spectateurs, vendredi dernier.

Les spectateurs présents ont eu droit à un début de match intense alors que les Condors ont embouteillé les Rangers dans leur zone défensive un long moment. Il n’a fallu que 3 :20 avant que le capitaine Mikisiw Awashish ouvre le pointage en avantage numérique avec un puissant lancer sur réception qui déjoue le gardien Shingarov. Alors que les Condors dominaient 16-1 au chapitre des tirs aux buts, John Camp se fait oublier derrière la défensive avant de se présenter seul devant William Gagné, le rapide attaquant a battu Gagné avec une feinte du revers pour créer l’égalité 1 à 1. Avant la fin de la première période, le vétéran Émile Provencher a mis fin à l’attaque des Rangers avec une solide mise en échec avant de remettre au capitaine Awashish qui a effectué l’entrée de zone pour remettre à Félix Tanguay. Sans hésitation, le # 7 des Condors qui célébrait son 19e anniversaire a lancé en direction du filet adverse et il a surpris Shingarov pour redonner l’avance aux Condors, c’était alors 2 à 1 au pointage et les Condors avaient tiré 28 fois contre seulement 11.

En deuxième période, Charles-Édouard Drouin a complété une superbe entrée de zone de la part de Mikisiw Awashish pour donner deux buts d’assurance aux locaux. Avant la fin du deuxième tiers temps, Dylan Champagne a trouvé la rondelle sur sa palette dans l’enclave grâce aux efforts de Samy Paré et Julien Létourneau, c’était alors 4 à 1.

Les Rangers ont bien tenté de revenir dans le match, mais William Gagné et la défensive des Condors n’ont rien cédé. Gagné a récolté sa 3e victoire en carrière dans la LHJAAAQ, lui qui a maintenu une moyenne de 1,76 but alloué par match et une moyenne d’efficacité de 0,947 %, ce qui le place au premier rang de la ligue.

Les Condors vont affronter les Panthères de Saint-Jérôme en demi-finale de la LHJAAAQ. L'horaire des rencontres n'était pas disponible au moment de publier.

En collaboration avec Pierre-Luc Siméon.