Le M13 BB regroupement Beauce-Etchemin reviennent grand vainqueur

Les inscriptions pour le 44e Gala du mérite Sportif Beauceron, qui se tiendra le samedi 29 avril prochain, sont ouvertes, et ce, jusqu'au 5 février 2023. Ainsi, il est maintenant possible de remplir le formulaire de mise en candidature pour les performances réalisées en 2022, c’est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre. Pour s'inscrire en ...