Opération Nez rouge remet 8 500 $ aux Condors

L’équipe de football collégiale des Condors du Cégep Beauce-Appalaches s’est vue remettre un chèque de 8 500 $ d’Opération Nez rouge ce mercredi 1er février.

L’organisme a tenu à souligner la participation bénévole des joueurs au service de raccompagnement gratuit offert pendant les Fêtes.

Pour cette première année d’implication, l’entraîneur Félix Tessier-Waddell a rassemblé les étudiants-athlètes du programme de football afin de répondre aux appels de la centrale et de rejoindre l’équipe de raccompagnateurs du Secteur Beauce-Nord du 25 novembre au 31 décembre. « Pour nos jeunes, ce fut une belle expérience humaine que de contribuer à la sécurité de tous en permettant le retour sécuritaire des conducteurs. En plus de financer nos activités sportives, cela nous aura permis de nous impliquer au sein de la communauté et de réaliser les impacts positifs de cette action », a-t-il mentionné.

Les usagers du service ont décidé de se montrer très généreux et ont fait de nombreux dons pour remercier les bénévoles. Pleinement de retour après deux ans de pandémie, le service fut très en demande cette année. Au total, 187 raccompagnements ont été effectués dans le secteur Beauce-Nord - MRC de la Nouvelle-Beauce par 60 équipes de bénévoles. Plus de 13 719 kilomètres ont d’ailleurs été parcourus.

Le coordonnateur de l’Opération Nez rouge de la région Beauce-Etchemins, Steeve Labbé, se dit satisfait de la participation du Cégep. « La collaboration avec l’organisation des Condors a été excellente. Ils ont pris part activement aux raccompagnements, et ce même si nous avons manqué d’équipe comme ailleurs dans la province. Nous souhaitons que cette première année ne soit pas la dernière et que nous puissions compter de nouveau sur l’appui de l’équipe pour renouveler l’expérience dans les années à venir. »

Notons que dans la région de Beauce-Etchemins, c’est un total de 611 raccompagnements qui ont été effectués par 575 bénévoles sur les trois secteurs couverts par l’Opération Nez rouge.