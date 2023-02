Haltérophilie: Jean-Sébastien Rheaume se qualifie pour les championnats du monde

Jean-Sébastien Rheaume participait cette semaine à son vingtième championnat canadien d'haltérophilie, où il a remporté une médaille d'or et une qualification pour les mondiaux. C'était à Vancouver.

Dans une publication sur sa page Facebook, le sportif beauceron a indiqué que ce n'était probablement pas sa meilleure performance, en raison de plusieurs circonstances, mais il est satisfait de son passage qui lui a rapporté une médaille d'or.

« Peut-être pas la meilleure performance en termes de chiffres, mais grâce à notre coach provincial sur place, Joel Desgagné Boulianne qui a été d’un calme et d’une stratégie a la hauteur de son expérience, nous avons réussi à décrocher la médaille d’or Maître 1 chez les 66kg et une qualification pour les mondiaux 2023 et 2024 », peut-on lire.

Si tout va bien, Jean-Sébastien devrait être à Sun City, en Afrique du Sud, en octobre 2024 pour les prochains mondiaux Maitre. Il y a célèbrera 20 ans de carrière compétitive.