Le Cool FM remporte son premier match des séries éliminatoires

Les séries éliminatoires pour le Cool FM ont commencé. L'équipe a la tâche ardue d'affronter les Éperviers dans le duel de mi-classement de la Ligue Nord-Américaine de Hockey (LNAH).

Le Cool FM pouvait compter sur l'avantage de la glace et en a profité pour faire plaisir aux partisans en les récompensant d'une victoire de 7-6 en prolongation. Quatre points pour Veillette et Gagnon, trois points pour Paré et le but gagnant à Maxime Chagnon.



En première période, tout semble baigner dans l'huile pour le Cool FM qui part la machine avec un peu plus de 2 minutes seulement de jouées. Philippe Hudon, dans l'enclave, prend un tir du poignet qui passe sous le bloqueur du gardien Gélinas pour inscrire le 1er but de la série. Il faut attendre plus d'une dizaine de minutes avant de revoir un autre but, cette fois il est du bâton de Mathieu Gagnon qui redirige un tir de Pierre-Luc Veillette derrière le gardien pour faire 2-0. Les Éperviers profitent cependant de l'avantage numérique pour revenir dans le match via Antoine Waked qui déborde la défensive et contourne Auger. Avant la fin de l'engagement, Pierre-Luc Veillette et Philippe Hudon attaquent à deux. Hudon prend un bon tir qui bat de nouveau la vigilance de Marc-Antoine Gélinas. Celui-ci est une autre fois chassé d'un match au Centre Sportif Lacroix-Dutil pour faire place à Domenic Graham.



Les Éperviers reprennent vie en deuxième période et domine totalement le second vingt. Antoine Waked redirige avec une part de chance une passe dans le filet. Puis André Bouvet-Morissette crée l'égalité avec un bon tir du poignet de loin. Antoine Waked semble changer en or tout ce qu'il touche ensuite en battant une autre fois le gardien Auger d'un tir hasardeux qui trouve la tablette du haut du filet. Les Éperviers ont alors l'avance, mais ce n'était que le début de ce match fertile en rebondissements. Les joueurs du Cool FM, Keven Cloutier, Michael Rhéaume et Maxime Chagnon unissent leurs efforts le long de la bande pendant un bon moment pour finalement permettre à Chagnon de ressortir avec la rondelle et battre le gardien Graham qui avait tenté un harponnage. Les Éperviers convertissent ensuite un autre avantage numérique en but, cette fois grâce à un puissant lancer de Gabriel Bilodeau. C'est 5-4 Sorel après 40 minutes de jeu.



Le Cool FM retrouve du punch en troisième période et marque 2 fois pour reprendre les devants. D'abord, les Éperviers font la fâcheuse erreur d'oublier Francis Paré dans l'enclave. Celui-ci prend un tir du poignet qui ne laisse aucun doute et trouve le haut du filet. Avec environ 5 minutes à faire, Yannick Tifu profite d'une mauvaise couverture du but par le gardien et trouve l'espace entre la mitaine et le poteau pour y loger un tir du poignet précis du haut de l'enclave. Le Cool FM semble par contre ensuite s'assoir sur l'avance d'un but et les Éperviers les font payer en ramenant tout le monde à égalité 6-6 avec le 4e de Antoine Waked. Nous aurons besoin de la prolongation pour trouver le vainqueur du premier match.



En prolongation, les Éperviers bourdonnent en zone du Cool FM, mais la défensive beauceronne est solide et Sébastien Auger se dresse devant les attaques soreloises. Le manque d'opportunisme des visiteurs finit par les rattraper. Après une entrée de zone de Mathieu Gagnon, ce dernier se retourne et met la rondelle au filet. Le retour trouve le bâton de Maxime Chagnon qui envoie la rondelle dans le fond du filet pour créer l'hystérie à Saint-Georges. Le Cool FM remporte donc le premier match au compte de 7-6 et mène la série 1-0.



Les avantages numériques: Saint-Georges 0/2, Sorel 2/2

Les tirs: Saint-Georges 32 (9-9-11-3), Sorel 43 (9-12-11-11)

Les trois étoiles

1- Maxime Chagnon STG (2b)

2- Antoine Waked SOR (4b 1p)

3- Pierre-Luc Veillette STG (4p)



La prochaine rencontre aura lieu ce soir alors que le Cool FM se dirigera du côté du Colisée Cardin de Sorel-Tracy. La partie #3 sera ce samedi 25 mars, de retour à Saint-Georges à 19 h 30.

Avec la collaboration de Samuel Busque, administrateur des communications du Cool FM.